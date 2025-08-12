Tęsiasi derybos dėl koalicijos – susitinka socdemų ir „Vardan Lietuvos“ derybininkai

Prieš 11 valandą į partijos būstinę atvyko trys „Vardan Lietuvos“ derybininkai – Seimo pirmininkas Saulius Skvernelis, frakcijos Seime seniūnas Linas Kukuraitis, parlamentarai Tomas Tomilinas, Domas Griškevičius, ekonomikos ir inovacijų ministras Lukas Savickas bei europarlamentaras Virginijus Sinkevičius. Jie, kartu su šešiais LSDP derybinės grupės nariais – laikinuoju pirmininku Mindaugu Sinkevičiumi, kandidate į premjeres Inga Ruginiene, Seimo vicepirmininkais Juozu Oleku, Rasa Budbergyte, Orinta Leipute bei europarlamentaru Vyteniu Povilu Andriukaičiu – kalbėsis apie galimybes toliau dirbti valdančiojoje daugumoje.
„Ateiname su atvira širdimi ir gera nuotaika toliau darbuotis. Bet su tam tikrais pasiūlymais ir pageidavimais“, – prieš susitikimą žurnalistams sakė S. Skvernelis.
„Pasiūlymai – kad būtų atkurtas pasitikėjimas Lietuvos valstybe, Vyriausybe, vykdomąja valdžia, koalicija“, – dėstė jis.
Paklaustas, ar tarp pasiūlymų – ir idėjos dėl naujų koalicijos partnerių, S. Skvernelis nurodė, kad „yra visko“.
Tuo metu paklaustas apie perspektyvas toliau tęsti darbą dabartinės sudėties valdančiojoje daugumoje – kartu su „aušriečiais“ – Seimo pirmininkas teigė, kad apie tai kol kas anksti kalbėti.
„Dabar kol kas, matyt, anksti apie tai kalbėti. Savo poziciją esu išreiškęs ir nekeičiu“, – tepasakė jis.
Kaip skelbta, pirmadienį LSDP atstovai jau susitiko su Remigijaus Žemaitaičio vedama „Nemuno aušra“. Laikinasis partijos pirmininkas M. Sinkevičius neatskleidė, ar koalicijoje bus pokyčių, tačiau nurodė, kad „aušriečiai“ yra pasirengę tęsti darbą.
„Nieko nesutariant, pasisveikinome, bet rankomis nesukirtome, nieko nepasirašėme. Tęsime diskusijas. Tikiuosi, kad į savaitės galą bus kažkas apčiuopiamesnio ir materialesnio“, – pirmadienį žurnalistams sakė socialdemokratas.
Savo ruožtu po pirmadienį vykusio susitikimo „Nemuno aušros“ lyderis tvirtino neatmetantis, kad „aušriečiai“ reikalaus šiuo metu Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“ priklausančio Seimo pirmininko posto.
Užsiminė apie atšauktą susitikimą su M. Sinkevičiumi
Į LSDP būstinę atvykęs Seimo pirmininkas užsiminė, kad dar pirmadienį turėjo susitikti su laikinuoju socdemų pirmininku ir aptarti koalicines aktualijas.
„Džiaugiuosi, kad susitiksiu pirmininką, kuris labai norėjo to susitikimo, bet kažkodėl vakar du kartus jį atšaukė“, – žurnalistams sakė parlamento vadovas, pridurdamas, kad M. Sinkevičiui „nereikės pergyventi, kad neranda kontakto“ su demokratais.
Jonavos meras pirmadienį žurnalistams aiškino, kad nesulaukia Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ patvirtinimo dėl susitikimo ir tolimesnių pokalbių apie koalicinę ateitį.
M. Sinkevičius: derybinė grupė nuspręs, ar kalbėsime su „valstiečiais“
Pirmadienio vakarą LRT televizijai M. Sinkevičius teigė, kad LSDP ketina dėl koalicijos konsultuotis ir su Seimo Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos atstovais.
Paklaustas apie tai, prieš susitikimą su demokratais politikas teigė, kad sprendimus šiuo klausimu priims LSDP derybinė grupė.
„Pamatysime, kaip derybinė grupė nuspręs. Su iš užsienio grįžusiu Aurelijumi (Veryga – ELTA), susiskambinome, pasakiau norą, kad susitikti norėčiau. O kaip derybinė grupė pasakys – jei kartu konsensusu sutarsime, kad reikia, tai susitiksime, manau, trečiadienį“, – žurnalistams sakė jis, pridurdamas, kad su „valstiečiais“ kalbėtų dėl bendro darbo valdančiojoje daugumoje.
Tačiau, pažymėjo M. Sinkevičius, pirmiau norima baigti pokalbius su esamais koalicijos partneriais – ir tik tuomet vertinti kitas alternatyvas.
Savo ruožtu, pasiteiravus apie LSDP planus kalbėtis su „valstiečiais“, anksčiau vargiai su šia politine jėga darbą įsivaizdavęs S. Skvernelis patikino – socdemų ketinimus vertina teigiamai.
„Reikia kalbėtis su visais“, – nurodė Seimo pirmininkas.
Po G. Palucko atsistatydinimo – naujos koalicijos ir Vyriausybės dėlionės
Liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią Ingą Ruginienę.
Kandidatė jau buvo susitikusi su prezidentu Gitanu Nausėda, šią savaitę planuojamas dar vienas politikų pokalbis. Jeigu kandidatūra šalies vadovui tiks, ji bus teikiama Seimui.
Savo ruožtu parlamentarai dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo plenarinių posėdžių salėje. Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuoja atvirai – jai pritarti užtenka paprastos balsų daugumos.
Tiesa, atsistatydinus G. Palucko Vyriausybei, diskutuojama ir dėl pokyčių valdančiojoje koalicijoje. Laikinasis LSDP pirmininkas M. Sinkevičius yra teigęs, jog pirmtako vietoje nebūtų formavęs valdančiosios daugumos su R. Žemaitaičio vedama „Nemuno aušra“, tačiau pastaruoju metu kalba, jog svarbu užtikrinti valdančiosios daugumos stabilumą.
Savo ruožtu klaida koaliciją su „Nemuno aušra“ vadinęs Seimo pirmininkas, valdančiosios daugumos partnerės Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis S. Skvernelis teigė – jo vedama politinė jėga diskutuos apie galimą tolimesnį darbą su „aušriečiais“.
