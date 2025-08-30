Tomaszewskis: į teisingumo ministres siūloma Rita Tamšunienė

„Informavome premjerę (Ingą Ruginienę – BNS), kad siūlome Ritą Tamšunienę į teisingumo ministrės pareigas“, – šeštadienį BNS pranešė partijos pirmininkas europarlamentaras Waldemaras Tomaszewskis.
Tris parlamentarus Seime turinti LLRA-KŠS priklauso Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijai, kuri naujojoje koalicinėje daugumoje pakeitė Sauliaus Skvernelio demokratus „Vardan Lietuvos“.
Frakcija gavo du ministrų – ekonomikos ir inovacijų bei teisingumo – portfelius, kuris ir atiteks LLRA-KŠS atstovui.
R. Tamašunienė į Seimą išrinkta vienmandatėje Nemenčinės apygardoje. Ši kadencija jai yra ketvirta.
2019–2020 metais ji buvo vidaus reikalų ministrė. Iki tapdama Seimo nare, dirbo Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje, keliose mokyklose.
Iki šiol teisingumo ministro portfelis priklausė „Nemuno aušrai“, kuri į ministrus buvo delegavusi Rimantą Mockų, tačiau pasikeitus koalicinei daugumai, ši ministerija atiteko kitiems koalicijos partneriams.
Prezidentas Gitanas Nausėda antradienį transliuotame interviu „Žinių radijui“ sakė, kad R. Tamašunienė naujojoje Vyriausybėje galėtų tapti teisingumo ministre.
Naujoji valdančioji koalicija ir Vyriausybė formuojamos atsistatydinus premjerui Gintautui Paluckui.
