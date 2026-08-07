TS-LKD pradės rėmėjų registraciją kandidato į Kauno merus rinkimuose

Pasak TS-LKD pirmininko Lauryno Kasčiūno, šie atviri rinkimai Kaune suteiks galimybę ne tik partiečiams, bet ir kauniečiams patiems pasirinkti, kurį iš penkių kandidatų į merus jie nominuotų artėjančiuose savivaldos rinkimuose.
„Labai svarbu, kad patys kauniečiai turėtų galimybę pasirinkti, kokiam merui jie norėtų patikėti savo miesto valdymą. Turime susigrąžinti kauniečių pasitikėjimą, todėl kaip partija siūlome visiems Kauno miesto gyventojams, kuriems artimos TS-LKD vertybės, prisidėti prie svarbaus sprendimo“, – pranešime cituojamas konservatorių lyderis.
Tapti partijos kandidatu į Kauno merus savivaldos rinkimuose pretenduoja penki asmenys. Tai – visuomenininkas ir verslininkas Šarūnas Jasiukevičius, Kauno miesto tarybos narė Andrijana Filinaitė, Kauno TS-LKD Centro skyriaus pirmininkas Rokas Mickus, Kauno TS-LKD Dainavos skyriaus pirmininkė Audronė Baronienė ir buvęs žurnalistas, komunikacijos specialistas Dainoras Lukas.
Partijos rėmėjų registracija numatyta rugpjūčio 8–20 dienomis, o patys konservatorių kandidato į merus rinkimai – rugpjūčio 29–30 dienomis Kaune.
ELTA primena, kad savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyks 2027 m. pavasarį. Juose dalyvaujančių kandidatų politinė kampanija pradedama nuo 2026 m. rugsėjo 1 d.
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