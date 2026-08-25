URM: komisija tyrimą dėl Varvuolio sieks atlikti per kiek įmanoma trumpesnį laiką

Pasak ministerijos, tyrimo trukmė priklausys nuo renkamų duomenų apimties, poreikio gauti papildomą informaciją bei atlikti kitus tyrimui reikalingus veiksmus.
„Komisija yra pradėjusi darbą ir šiuo metu renka bei vertina tyrimui reikšmingą informaciją, siekdama išsamiai, objektyviai ir nešališkai nustatyti faktines aplinkybes, susijusias su viešojoje erdvėje paskelbta informacija apie situaciją Lietuvos Respublikos ambasadoje JAV Vašingtone“, – Eltai pateiktame atsakyme nurodė URM.
„Siekiant užtikrinti tyrime dalyvaujančių asmenų teises ir privatumą, taip pat tyrimo konfidencialumą, objektyvumą ir nešališkumą, iki tyrimo pabaigos ministerija nevertina ir nekomentuoja galimų tyrimo rezultatų ar galimų sprendimų konkrečių asmenų atžvilgiu“, – pridūrė ministerijos atstovai.
Komisiją URM pranešė sudariusi rugpjūčio 14 d. Ją sudaro ministerijos Generalinės inspekcijos, URM darbuotojų profesinės sąjungos, Žmogiškųjų išteklių valdymo ir Teisės departamentų atstovai.
Prezidentūra pranešė kol kas situacijos aplinkybių nekomentuosianti. Esą laukiama tyrimo išvadų.
Sulaukė skundų, ambasadoriui skyrė mokymus
Apie galimai neigiamą mikroklimatą Lietuvos ambasadoje JAV pirmasis pranešė naujienų portalas „Delfi“. Portalas gavo anoniminės apklausos, vykdytos praėjusių metų pabaigoje, rezultatus. Juose neigiamais atsakymais išsiskyrė Lietuvos ambasados JAV darbuotojai.
Portalo žiniomis, URM sulaukė skundų dėl ambasadoriaus G. Varvuolio elgesio. Šaltinių teigimu, dalis ambasados darbuotojų kreipėsi į ministeriją pranešdami apie nepagarbų jo elgesį, keliamą balsą bei ilgas darbo valandas.
URM Eltai patvirtino vykdžiusi minėtą darbuotojų įsitraukimo ir pasitenkinimo darbu apklausą, kurioje Lietuvos ambasados JAV rezultatai neigiamai išsiskyrė „iš bendro konteksto“.
Po gautų apklausos rezultatų vyko užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio pokalbis su G. Varvuoliu, taip pat – ministerijos atstovybės pokalbiai su kolektyvu.
Be to, anot URM, taikyti ir kiti veiksmai kolektyvo darbo atmosferai gerinti, taip pat – ambasadoriui balandį buvo skirti vadovavimo mokymai.
„Siekiant gerinti darbo santykius ir atmosferą ambasadoje, balandžio mėnesį ambasadoriui G. Varvuoliui pateikti kryptingi vadovavimo kompetencijas stiprinantys mokymai ir su tuo susijusi medžiaga. Viešojo valdymo agentūros e. mokymai parengti įstaigų vadovams apie vadybinių kompetencijų tobulinimą ir sudėtingų situacijų valdymo įgūdžius. G. Varvuoliui taip pat pateikta ministerijoje vykusių mokymų apie grįžtamąjį ryšį ir efektyvų vadovavimą medžiaga“, – Eltai teigė URM.
Pats G. Varvuolis anksčiau sakė, kad savo atžvilgiu asmeniškai nėra girdėjęs nusiskundimų iš ambasados kolektyvo.
ELTA primena, kad ambasadoriumi JAV G. Varvuolis paskirtas praėjusių metų vasarą. Jis šiose pareigose pakeitė prieš tai ambasadai vadovavusią diplomatę Audrą Plepytę.
Anksčiau diplomatas vadovavo Lietuvos ambasadoms Japonijoje, Belgijoje, buvo Lietuvos nuolatinės atstovybės prie NATO vadovo pavaduotojas.
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