URM: Lietuva aktyviai dalyvauja naujojo JT generalinio sekretoriaus atrankos procese

„Vertindami kandidatus, siekiame, kad naujasis generalinis sekretorius būtų pasirengęs stiprinti JT efektyvumą, užtikrinti tarptautinės teisės, įskaitant JT Chartijos principų, laikymąsi bei skirtų lygiavertį dėmesį taikos ir saugumo, žmogaus teisių ir vystymosi klausimams“, – atsakyme Eltai nurodė ministerija.
Portugalo A. Guterreso antroji kadencija baigiasi šių metų gruodžio 31 d. Pagal JT taisykles siekti trečiosios – negalima.
Šiuo metu iškelti 7 kandidatai, bet vis dar gali būti teikiamos naujos kandidatūros, todėl sąrašas nėra baigtinis.
„Lietuva aktyviai dalyvauja atrankos procese. Vertindami kandidatus, siekiame, kad naujasis generalinis sekretorius būtų pasirengęs stiprinti JT efektyvumą, užtikrinti tarptautinės teisės, įskaitant JT Chartijos principų, laikymąsi bei skirtų lygiavertį dėmesį taikos ir saugumo, žmogaus teisių ir vystymosi klausimams“, – pabrėžė URM.
Anot ministerijos, konsultacijų su kandidatais metu ypatingas dėmesys skiriamas klausimui, kaip būsimas generalinis sekretorius stiprins daugiašalę sistemą ir pasitelks politinę lyderystę bei moralinį autoritetą siekiant užkirsti kelią tarptautinės teisės pažeidimams.
„Lietuva taip pat tikisi, kad naujasis generalinis sekretorius nuosekliai rems pastangas užtikrinti atsakomybę už tarptautinės teisės pažeidimus, įskaitant valstybių atsakomybę už agresijos aktus ir individualią baudžiamąją atsakomybę už tarptautinius nusikaltimus, įskaitant agresijos nusikaltimą. Šiame kontekste Lietuva ypatingą reikšmę teikia Rusijos ir Baltarusijos atsakomybei už agresiją prieš Ukrainą“, – nurodė ministerijos atstovai.
A. Guterresas JT generalinio sekretoriaus pareigas eina nuo 2017 m.
Iškelti 7 kandidatai
Pagal geografinės rotacijos tradiciją, kurios ne visada laikomasi, šįkart į JT vadovo postą pretenduoja Lotynų Amerika.
Be to, daugelis valstybių ragina į šias pareigas pirmą kartą paskirti moterį.
Šiuo metu į generalinio sekretoriaus postą yra 7 kandidatai – Čilės atstovė Michelle Bachelet, Maria Fernanda Espinosa iš Ekvadoro, argentinietis Rafaelis Grossi, Rebeca Grynspan iš Kosta Rikos, Carolyn Rodrigues-Birkett iš Gajanos, Macky Sallas iš Senegalo bei Olara Otunnu iš Ugandos.
Dauguma kandidatų pabrėžia būtinybę tęsti organizacijos vykdomas reformas, siekiant padidinti jos efektyvumą, taip pat generalinio sekretoriaus aktyvesnio dalyvavimo taikos pastangose visame pasaulyje svarbą.
Tarp dažniausiai minimų pretendentų užimti šias pareigas yra buvusi Čilės prezidentė M. Bachelet.
Dienraštis „The New York Post“ skelbė, kad Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pageidauja, kad kitu JT generaliniu sekretoriumi taptų FIFA prezidentas Giannis Infantino.
Su D. Trumpu 56-erių šveicaras G. Infantino itin artimai susibičiuliavo organizuodamas šių metų Pasaulio futbolo čempionatą.
JT susiduria su gilia finansine ir pasitikėjimo krize, o D. Trumpo administracija kaltina organizaciją beatodairišku išlaidavimu, pernelyg dideliu veiklos susmulkėjimu ir patenkinamų rezultatų nebuvimu.
Todėl JAV reikalauja grįžti prie pagrindinių organizacijos tikslų – taikos ir saugumo, o kitos valstybės pabrėžia, kad kiti du ramsčiai – žmogaus teisės ir vystymasis – yra lygiai taip pat svarbūs.
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