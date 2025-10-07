Už LGBTQI+ bendruomenės niekinimą nuteistas Gražulis pagalbos kreipsis į Trumpą

„Mane sovietmečiu apgynė ir iš lagerio išlaisvino Amerikos prezidentas (Ronaldas –BNS) Reaganas (Ronaldas Reiganas) drauge su kitais politiniais kaliniais. Kadangi esu Lietuvoje (Donaldo – BNS) Trumpo štabo vadovas rinkiminės kampanijos metu, kreipsiuosi į Amerikos prezidentą Trumpą, kad mane irgi išgelbėtų nuo šitų demokratiškiausių teismų“, – po posėdžio žurnalistams sakė europarlamentaras.
„Teismai išsidirbinėja iš teisingumo. Sovietmečiu išsidirbinėjo komunistinėje sistemoje, ir dabar genderistinėje išsidirbinėja iš žmonių teismai“, – pridūrė jis.
BNS rašė, kad Vilniaus apygardos teismas antradienį P. Gražulį nuteisė už LGBTQI+ bendruomenės niekinimą ir skyrė 10 tūkst. eurų baudą. Taip pat įpareigojo atlyginti neturtinę žalą trims nukentėjusiesiems.
P. Gražulis sakė manantis, jog sulauks JAV prezidento palaikymo, mat jis yra panašių pažiūrų, taip pat laikosi nuomonės, kad egzistuoja tik dvi lytys.
„Manau, kad palaikys. Jis pasakė, kad tik dvi lytys. Nėra daugiau. Jūs čia galvojat, kad 107 ar kiek jų ten yra tos lytys“, – kalbėjo politikas.
Manau, kad palaikys. Jis pasakė, kad tik dvi lytys. Nėra daugiau. Jūs čia galvojat, kad 107 ar kiek jų ten yra tos lytys.
Europarlamentaras taip pat tikino toliau besikreipsiantis į Apeliacinį teismą, o prireikus ir į Aukščiausiąjį Teismą bei Europos Žmogaus Teisių Teismą.
„Teismas pasakė, kad jau nepriklausomoje, demokratiškiausioje pasaulyje šalyje Lietuvoje Šventojo rašto cituoti visur negalima. Ir ypač tų vietų, jeigu žeidžia homoseksualus. Sovietmečiu buvo daug teisiama tikinčiųjų, persekiojami, bet nei vienas nenuteistas Rusijoje, Lietuvoje už Šventojo rašto citavimą ne laiku ir ne vietoje. Tai kuri demokratiškesnė sistema“, – kalbėjo P. Gražulis.
Paklaustas, kodėl nusprendė cituoti Šventąjį Raštą, P. Gražulis teigė, kad tai daro sekdamas Jėzaus Kristaus mokymus, tikino toliau tai darysiantis „dar garsiau“.
„Kristus pasakė: „Skelbk mano Šventą Raštą laiku ir ne laiku, visur, visada“. Man Dievo žodžiai yra daug svarbiau negu kai sako teismo žodžiai“, – sakė jis.
P. Gražulis sakė, kad jam skirtą baudą sumokės pats, tačiau neatmetantis galimybės, kad pinigus gali suaukoti ir jį palaikantys žmonės.
„Man neprašant žmonės praeitą kartą, kai čia toje isterijos byloje mane nuteisė, (...) suaukojo dar daugiau, negu man baudą skyrė“, – kalbėjo politikas.
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2023 metais paliko galioti apkaltinamąjį nuosprendį už piktnaudžiavimą nuteistam P. Gražuliui. Jis kaltintas, kad, pasinaudodamas Seimo nario statusu, padėjo tvarkyti „Judex“ problemas, kai Rusijos pareigūnai 2015 metais šios įmonės produkcijoje rado listerijos bakterijų.
Už tai Lietuvos apeliacinis teismas 2022-aisiais politikui skyrė daugiau nei 15 tūkst. eurų baudą ir nurodė konfiskuoti per 3,3 tūkst. eurų.
Palaikymo, anot P. Gražulio, jis sulaukė ir savo frakcijoje EP.
„Mane palaiko mano frakcija. Jie, tarp kitko, norėjo net atvažiuoti į šitą teismo sprendimą, frakcijos seniūnas, bet sakau, ką jūs čia važiuosit ir vargsit, juk sesija“, – sakė europarlamentaras.
„Nėra Europos Parlamente, jūsų didžiuliam nuliūdimui, nei etikos komisijos, nei apkaltos komisijos. Net pasodintų, būčiau europarlamentaras, sėdėčiau kalėjime, bet būčiau europarlamentaras“, – pridūrė jis.
Kaip rašė BNS, pernai liepą politiką išrinkus į EP ir įgijus teisinę neliečiamybę, bylos nagrinėjimas teisme buvo sustabdytas.
Praėjusių metų rugsėjį paprašius generalinei prokurorei Nidai Grunskienei, šiemet gegužę europarlamentarai panaikino P. Gražulio imunitetą.
Jis buvo kaltinamas, kad 2022 metų gegužės 26 dieną po Seimo plenarinio posėdžio, kuriame svarstytas Civilinės sąjungos įstatymo projektas, viešai išsakė teiginius, kurie vertintini kaip žmonių grupės niekinimas dėl jų seksualinės orientacijos.
Prokurorų teigimu, tyrimo metu surinkti duomenys leidžia pagrįstai manyti, kad P. Gražulis tai darė veikdamas tiesiogine tyčia, suvokdamas, kad jo pasisakymai yra filmuojami, transliuojami bei skelbiami žiniasklaidoje.
(be temos)
(be temos)
(be temos)