Užsienio reikalų ministras: JAV ir Lietuva turi vienodą požiūrį į Rusijos hibridines grėsmes

„Vertinimas yra toks, kaip ir Lietuvos – Rusija bando intensyvinti veiksmus nepasiekiant karštos fazės, penktojo (NATO – BNS) straipsnio situacijų, tokiu būdu siekdama sumažinti paramą Ukrainai, kelti klausimus, kodėl pas mus kieme vyksta tokie dalykai, sabotažo operacijos, pasikėsinimai nužudyti ir panašiai, kai dar esame įsitraukę į įvairius dalykus su parama Ukrainai“, – ministerijos perduotame komentare ketvirtadienį kalbėjo K. Budrys.
„Žinome, kad nei Lietuvoje, nei kur nors kitur tai nepasieks rezultato, tai yra visuomenės nepradės abejoti parama Ukrainai, ir toliau tai turime tęsti, ir toliau turime tęsti spaudimą Rusijai“, – pažymėjo užsienio reikalų ministras.
BNS rašė, kad Europa pastaraisiais metais susiduria su Maskvos vykdoma hibridinių atakų kampanija, kuria ji siekia pakirsti paramą Ukrainai.
Savo ruožtu JAV Teisingumo departamentas antradienį paskelbė apie kaltinimus penkiems asmenims organizavus išpuolius ir žmogžudystes visame pasaulyje, įskaitant Jungtines Valstijas ir Lietuvą. Įtariamieji tebėra laisvėje.
Pasak departamento, šis pasaulinis tinklas veikia bent nuo 2024 metų, o pastaruoju metu Kremliaus nurodymu bandė verbuoti žmones JAV rusų disidentams sekti ir nužudyti.
Tuo metu NATO naikintuvai antradienio naktį pirmą kartą numušė Lietuvos oro erdvę pažeidusį droną. Iš Baltarusijos įskridęs orlaivis buvo sunaikintas Kaišiadorių rajone, netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės.
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas ketvirtadienį patvirtino, kad tai buvo rusiškas dronas, kurio taikinys buvo ne Lietuvoje, o Ukrainoje.
Prezidentas Gitanas Nausėda anksčiau teigė, kad šis atvejis nelaikytinas NATO penktojo straipsnio pažeidimu, nes tai yra „antrinės karo Ukrainoje pasekmės“. Dėl šio incidento Lietuva įteikė Baltarusijai protesto notą.
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