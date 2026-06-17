Užsienio reikalų ministras su aukštais Izraelio politikais aptarė saugumą, kovą su antisemitizmu

Kaip pranešė Užsienio reikalų ministerija (URM), Lietuvos diplomatijos vadovas su politikais aptarė dvišalį bendradarbiavimą, saugumo situaciją regione, kovos su antisemitizmu klausimus.
Teigiama, jog susitikimuose ministras išreiškė „Lietuvos palaikymą Izraelio teisei gintis, laikantis tarptautinės teisės ir humanitarinių, žmogaus teisių normų“.
Pasak ministerijos, K. Budrys pabrėžė ilgalaikės ir tvarios taikos Artimuosiuose Rytuose siekio svarbą bei patvirtino Vilniaus paramą dviejų valstybių sprendimui.
Ministras taip pat atkreipė dėmesį į nerimą keliančią situaciją Vakarų Krante. Pasak Lietuvos diplomatijos vadovo, prastėjanti padėtis, naujakurių smurtas ir gyvenviečių plėtra didina įtampą bei dar labiau komplikuoja taikos galimybes.
URM teigimu, K. Budrys, be kita ko, patvirtino tvirtą Lietuvos įsipareigojimą kovoti su visomis neapykantos apraiškomis, stiprinti Holokausto atminimo puoselėjimą ir remti žydų bendruomenės gyvenimą.
„Lietuva išmoko skaudžias istorijos pamokas, todėl esame įsipareigoję stiprinti litvakų istorijos ir kultūros žinojimą, puoselėti Holokausto aukų atminimą, rauti su šaknimis bet kokias antisemitizmo apraiškas, taip pat visomis išgalėmis užtikrinti, kad žydai Lietuvoje gyventų saugiai ir oriai, o Izraelyje gyvenantys litvakai – norėtų sugrįžti gyventi arba prisidėti prie abi šalis jungiančių kultūros, švietimo, ekonomikos ir kitų iniciatyvų įgyvendinimo“, – pranešime cituojamas ministras.
Kiek anksčiau K. Budrys viešėjo Palestinoje, kur su politikais aptarė saugumo ir humanitarinę padėtį Gazoje bei Vakarų Krante, regiono politinius procesus bei Lietuvos paramą Palestinos skaitmeninei transformacijai.
Tuo metu antradienį Lietuvos diplomatijos vadovas susitiko su Izraelio diplomatijos vadovu Gideonu Saaru.
Regione ministras lankosi Izraelio kariuomenei vykdant smūgius Libane.
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