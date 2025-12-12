V. Čmilytė-Nielsen: premjerė atsuko nugarą žmonėms, kurių interesus pati anksčiau gynė

„Taip, kaip buvo pasielgta su profsąjungomis – pareigūnų, aplinkosaugininkų ir kitų sričių atstovais tai yra tikrai ne buvusios profsąjungietės požiūris. Į jų visų reikalavimus buvo nusispjauta“, – Žinių radijui penktadienį sakė V. Čmilytė-Nielsen.
„Jeigu Inga Ruginienė šiandien būtų profsąjungų vadovė, kaip buvo anksčiau, ji jau dabar ryte sėdėtų spaudos konferencijoje ir verstų tą premjerę, kuri yra ji šiandien“, – pridūrė liberalė.
I. Ruginienė iki 2024-ųjų Seimo rinkimų, kuriuose dalyvavo su Socialdemokratų partija, trejus metus vadovavo Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijai, dar anksčiau buvo Miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacijos pirmininkė.
Seimas ketvirtadienį priėmė 2026-ųjų valstybės biudžetą, nepritardamas visiems opozicijos siūlymams labiau didinti atlyginimus įvairių tarnybų pareigūnams, aplinkosaugininkams ir kitiems viešojo sektoriaus darbuotojams.
Vyriausybė pareigūnams kiek anksčiau rado maždaug 11 mln. eurų papildomų lėšų, tačiau pareigūnų profsąjunga išreiškė nusivylimą numatomu algų didėjimu, dėl kurio žada toliau spausti politikus bei neatmeta galimybės protestuoti.
Opozicija priimant biudžetą ne kartą gėdingu vadino valdančiųjų sprendimą skirti papildomus 15 mln. eurų melioracijai kaip prašė „aušriečiai“, o ne pareigūnų algoms.
V. Čmilytės-Nielsen teigimu, I. Ruginienė anksčiau atstovautų žmonių balso negirdėjo.
„(I. Ruginienė – BNS) nuolat pabrėžia socialinio dialogo svarbą, kad būtina išgirsti visus, savo profsąjunginę praeitį. Biudžeto svarstymo metu to tikrai nebuvo, buvo kaip tik priešingai“, – penktadienį teigė politikė.
