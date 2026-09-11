Valatka sako, kad nauja sesija bus nyki: turbūt išskyrus klausimą, kas Seime dėvės apykojes

– Kokia bus ši Seimo sesija? Ko tikėtis Lietuvos žmonėms?
– Turėtų būti labai nyki, nes ore netvyro tokių svarbiausių socialdemokratams temų, kaip, pavyzdžiui, LRT tarybos įstatymo keitimai arba premjero keitimai. Trys praėjusios sesijos buvo skirtos premjerui – atsistatydinti, premjero ieškoti, premjerą pastatyti, o dvi pastarosios buvo skirtos labai svarbiam visuomenei LRT klausimui spręsti, kuris taip ir liko neišspręstas.
Dabar reikėtų galvoti, ką jie gali sugalvoti tokio, kas būtų visiškai nesvarbu žmonėms, valstybei, geopolitinei padėčiai ir kur jie galėtų leisti savo laiką. Tarkime, dabar premjeras dažnai kalba apie gimstamumą, tai gal dabar didins gimstamumą, bet tokiu atveju, man regis, reikėtų labai greitai Seimo narius paleisti – bent jau tuos, kurie dar turi reprodukcinių galių, kad jie galėtų tuo užsiimti.
O šiaip tikriausiai bus labai nyki sesija. Na, išskyrus turbūt klausimą, kiek po Seimą vaikščios vyrų ir moterų su apykojėmis.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
– Bet šiandien prasidedant Seimo sesijai jau kalbama apie paramą šeimai, didesnes pensijas, paramą pirmajam būstui. Ar tai yra esminiai dalykai, jūsų nuomone?
– Tuo pat metu kalbama, kad Lietuvos skolinimasis artėja prie ribos ir, jeigu neklystu, vieną milijardą eurų reikia atiduoti bankams už palūkanas. Kitaip sakant, nėra pinigų, o čia numatyta dar juos išleisti.
Kiek mes žinome, padalinti pinigus, ypač kai jie yra ne tavo, yra labai nesunku. Kas už, kas prieš, kas susilaikė – ir padalinta. O ką toliau veikti? Toliau turbūt bus irgi tokių išgalvotų problemų.
Pavyzdžiui, reikėtų svarstyti nepotizmą, peržiūrėti savivaldybių etatus ir nustatyti, kad galbūt 30–40 procentų darbo vietų užima merų, vicemerų, kitų rajonų merų, vicemerų, ministrų žmonos, draugės, pusseserės, pusbroliai, pusbrolių žmonos, pusseserių vyrai.
Tokiu atveju būtų galima sutaupyti nemažai pinigų, nes, palyginti su šita sritimi, kai, pavyzdžiui, premjero žmona parūpinama darbui kitoje, gretimoje savivaldybėje, o dar tos savivaldybės meras duoda papildomą darbą, į kurį nereikia ateiti, kur, kaip sakoma, tik viršininkė mato, kad aš esu gabi ir daugiau nieko nereikia, pinigų sutaupyta būtų daug daugiau negu su čekiukais.
– Jūsų manymu, išlaidų yra prigalvota. Kitas dalykas – savivaldos rinkimai ant nosies. Ar neteks iš tiesų dar kartą didinti mokesčių arba ieškoti, iš ko surinkti pajamas toms išlaidoms?
– Pinigų gavimo būdai valstybėje yra du: arba juos paimti iš piliečių, arba kurį laiką imti iš bankų, o tada piliečiai turės grąžinti su palūkanomis ir vis daugiau bei daugiau.
Matyt, iki rinkimų mokesčių jokia valdžia nedidins, bet po rinkimų jau kitą dieną gali atsirasti toks projektas. Tik jau ne šioje sesijoje, o kitoje jis gali būti įtrauktas į darbotvarkę.
– Bet jūsų manymu, ar savivaldos rinkimai paveiks šią sesiją ir bus populistinių sprendimų, ar vis dėlto kalbame apie Seimo sesiją, o rinkimai yra savivaldos?
– Visi rinkimai veikia. O tokios partijos, kurios dabar yra valdžioje, veikia trigubai, ko gero, todėl, kad socialdemokratai, valstiečiai ir demokratai iš esmės nėra miestų partijos. Miestų jie niekada neturėjo ir greičiausiai niekada neturės.
Jų atrama yra provincijoje, ir visa jų retorika skirta tiems žmonėms, kurie gyvena mažesniuose miesteliuose ir rajonuose. Tarkim, Kupiškyje gyvena 19 tūkstančių žmonių, Fabijoniškėse – 45 tūkstančiai. Jie orientuojasi į Kupiškį, į tuos rajonus ir negali ignoruoti savo bastiono.
Todėl sakyčiau, kad savivaldos rinkimai gali juos veikti labiau negu būsimi Seimo rinkimai.
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