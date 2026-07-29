Valdžia kratosi milijoninio projekto

Panašu, kad pirmasis darbinis premjero Mindaugo Sinkevičiaus ir prezidento Gitano Nausėdos susitikimas buvo sklandus.
„Susitikimas buvo labai konstruktyvus ir darbingas. Tikiuosi, kad visus likusius kadencijos metus dirbsime tokioje atmosferoje, pagarbiai ir bendradarbiaudami“, – kalbėjo premjeras.
Daugiausia dėmesio per susitikimą skirta gynybos finansavimui ir švietimo problemoms.
Tačiau vienas žurnalistų klausimas kiekvienam naujam premjerui jau tapo kone tradicinis.
„Kol kas irgi gana rezervuotai žiūriu į ministerijų miestelį“, – pripažino M. Sinkevičius.
Perkelti ministerijas į vieną vietą reikalo nematė visi po Ingridos Šimonytės dirbę premjerai. Gintautas Paluckas aiškino, kad tai nesaugu, todėl kompleksą būtų geriau parduoti.
„Atitinkamai, sukaupus lėšas už pardavimą, būtų galima galvoti, ką su jomis daryti – galbūt nukreipti į gynybą ar kitus investicinius projektus“, – svarstė G. Paluckas.
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Inga Ruginienė antrino, kad projekto niekas netęs. Esą renovuotose ministerijose darbo sąlygos nėra blogos.
„Na, ponų valia. Ką aš dar galiu čia vertinti?“ – kalbėjo I. Ruginienė.
„Tam dabar nei laikas, nei metas. Šį klausimą turbūt galime palikti ateities Vyriausybėms“, – teigė M. Sinkevičius.
Nepaisant to, kad ministerijų artimiausiu metu iškraustyti, panašu, nebeplanuojama, statybos vietoje nestovi.
„Darbai vyksta pagal grafiką“, – patvirtino Turto banko vadovas Gintaras Makšimas.
Į ministerijų miestelį be ministerijų jau investuota daugiau nei 6 mln. eurų.
„Tai yra šiuolaikiškos darbo vietos darbuotojams, kuriems jų labiausiai reikia. Pirminis planas buvo, kad ten įsikurs vien ministerijos, tačiau laikui bėgant jis šiek tiek pasikeitė“, – paaiškino G. Makšimas.
Vietoj pirmųjų trijų ministerijų Goštauto komplekse kol kas bus įkurdinta Valstybinė mokesčių inspekcija.
Dabartiniai ministerijų pastatai yra griozdiški, tarnautojų kabinetai dažnai prilygsta buto dydžiui. Dalis darbuotojų apskritai dirba nuotoliniu būdu ir kabinetais nesinaudoja, o patalpų išlaikymas visiems mokesčių mokėtojams atsieina milijonus.
„Planuojame, kad per metus vien už komunalines paslaugas sutaupysime nuo 1,5 iki 1,8 mln. eurų. Tai taip pat didžiulės sumos – per dešimt metų susidaro tikrai nemažai. Ir tai nevertinant, kad į senuosius pastatus vis tiek reikėtų investuoti, nes nemaža jų dalis turėtų būti atnaujinta“, – skaičiavo G. Makšimas.
Pastačius naują kompleksą, senuosius ministerijų pastatus būtų galima parduoti verslui. Tačiau, kol viskas kabo ore, investuojama ir į jų remontą.
Šiuo metu atnaujinami trijų ministerijų pastatai – Energetikos bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijų, laikinai kitur išsikelia ir Sveikatos apsaugos ministerija.
„Pastatas nebeatitinka mūsų poreikių, darbuotojai jame nebetelpa. Jis yra per ankštas, taip pat neatitinka parkavimo poreikių“, – aiškino Sveikatos apsaugos ministerijos kancleris Liutauras Vičkačka.
Naujų patalpų nuoma Sveikatos apsaugos ministerijai per mėnesį atsieis 50 tūkst. eurų.
„Galima svarstyti ir kitokius veikimo būdus rinkos sąlygomis, tačiau visada turi būti aiškūs skaičiai ir paaiškinimas, kodėl priimamas toks sprendimas“, – pabrėžė M. Sinkevičius.
„Dabar turime trejų metų nuomos sutartį ir galimybę ją pratęsti“, – nurodė L. Vičkačka.
Kol klausimas stumdomas, vienu metu statomi nauji pastatai, remontuojami seni ir dar nuomojamos laikinos patalpos.
Primename, kad prieš įvesdami naujus mokesčius gyventojams socialdemokratai ministerijų prašė taupyti.
(be temos)