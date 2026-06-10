Venecijos komisijos posėdyje Seimui atstovaus Zuokas

Seimo valdyba trečiadienį jį nusprendė komandiruoti į Veneciją birželio 12–14 dienomis dalyvauti Europos Tarybos Venecijos komisijos plenarinėje sesijoje.
A. Zuokas priklauso Mišriai Seimo narių grupei, ji nepriklauso nei valdančiajai daugumai, nei opozicijai. Parlamentaras dalyvavo Seimo pirmininko socialdemokrato Juozo Oleko vadovautoje darbo grupėje, rengusioje LRT valdyseną keičiančias įstatymo pataisas.
J. Olekas yra minėjęs, kad Venecijos komisija kvietė jį patį atvykti į plenarinę sesiją ir paaiškinti Seimo priimtus sprendimus.
„Venecijos komisija pasikviečia tą, ką nori ji pasikviesti. (...) šiuo atveju ji yra paprašiusi atstovauti Seimo pirmininką ar įgaliotą žmogų. Tai aš ir siūlau Artūrą Zuoką, kadangi jis dirbo iki pabaigos darbo grupėje, buvo susipažinęs su mūsų pozicijomis“, – per valdybos posėdį paaiškino Seimo vadovas.
„Mano matymu, jis neatstovauja nei daugumai, nei opozicijai, o atstovauja Mišriai Seimo narių grupei. Tai yra labiausiai tinkamas“, – tvirtino J. Olekas.
Atstovo parinkimas sukėlė klausimų opozicijos atstovams.
Liberalė Viktorija Čmilytė-Nielsen klausė, kodėl į Veneciją nėra komandiruojamas ir opozicijos nuomonę galintis pareikšti parlamentaras. Mat A. Zuokas, anot jos, atstovauja valdančiųjų pozicijai.
BNS rašė, kad Europos Tarybos Venecijos komisija šią savaitę tvirtins savo išvadas dėl Seimo jau priimtų LRT įstatymo pataisų, pakeitusių nacionalinio transliuotojo valdyseną.
A. Zuokas anksčiau Venecijos komisijai raštu pateikė Seimo poziciją, kovo mėnesį jis su socialdemokrate Indre Kižiene dalyvavo šios organizacijos plenarinėje sesijoje ir pristatė situaciją.
Seimas valdančiųjų balsais gegužės pabaigoje priėmė naujos redakcijos LRT įstatymą. Iki priėmimo Seimui buvo pateikta tik pirminė, nepatvirtinta Venecijos komisijos pozicija.
Venecijos komisija siūlė Seimui koreguoti J. Oleko darbo grupės parengtas LRT įstatymo pataisas, pabrėžė, kad įstatymo rengėjai neatliko tinkamo visuomeninio transliuotojo finansavimo modelio vertinimo, nepadarė analizės, kaip pokyčiai paveiks LRT biudžetą.
Be to, komisija rekomendavo, kad bet kokios peržiūrėtos transliuotojo vadovo atleidimo procedūros būtų taikomos tik generaliniams direktoriams, paskirtiems po pakeitimų įsigaliojimo, taip išvengiant ad personam (asmeniui skirtų – BNS) teisės aktų atsiradimo.
Į pastarąją rekomendaciją Seimas neatsižvelgė. Jis pakeitė vadovo atleidimo nepasibaigus kadencijai pagrindus ir nusprendė, kad pakeitimas įsigalios iškart, kai prezidentas pasirašys įstatymą.
Venecijos komisija yra patariamoji ekspertinė Europos Tarybos institucija konstitucinės teisės klausimais, vienijanti 61 šalį.
Naujos redakcijos įstatyme numatyta, kad LRT bus steigiamas naujas valdymo organas – valdyba, taryba didinama nuo 12 iki 15 narių, įvestos kadencijos tiek generaliniam direktoriui, tiek tarybos nariams, nustatyti konkretesni reikalavimai kandidatams į šias pareigas, redakcinę politiką formuos naujienų tarnybų vadovai ir interneto portalo vyriausiasis redaktorius.
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