Veryga: kuo daugiau laiko praeina, tuo mažiau tikėtina, kad koalicija keisis

„Pirmiausia mes artėjam prie vasaros, jau yra biudžetas dėliojamas, tuoj prasidės čia visos biudžeto derybos, tai užsimesti sau ant galvos vėl naujus dėliojimus, vėl naujus ministerijų pertvarkymus prieš prieš pat biudžetą, kuo toliau, tuo bus sudėtingiau“, – svarstė politikas.
Anot jo, taip pat artėja Lietuvos pirmininkavimas Europos Sąjungai 2027 metais.
„Visi viską vertina, žiūri. Viena yra, matyt, vertint iš politinio kampo, kaip jiems kaip politinei partijai čia yra geriau ar negeriau, kaip visuomenė juos vertina, o kita – vis tiek aš suprantu, kad ir ta pati premjerė matyt žiūri ir iš tokio valstybės valdymo perspektyvos, kaip čia elgtis, kad nesukeltų kažkokių bereikalingų perturbacijų“, – sakė A. Veryga.
„Tai sakau, kuo daugiau laiko praeina, tuo mažiau matyt šansų, kad čia kažkas koalicijoj gali keistis“, – pridūrė jis.
Apie galimus pokyčių koalicijoje socialdemokratai žada apsispręsti per gegužę.
Koalicijos ateitį partija svarsto didesnei daliai „Nemuno aušros“ atstovų ir mažesnei daliai „valstiečių“ nepalaikius įstatymo projekto dėl Kapčiamiesčio poligono sprendimo, nors socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius teigia, jog svarstymus skatina ir kitos „aušriečių“ problemos.
Šiuo metu socdemų, „Nemuno aušros“ ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos parlamento frakcija turi 79 Seimo narius.
