Veryga: nematau didelės tragedijos

Sunku susigaudyti, kas kam šiuo metu Lietuvoje vadovauja.
„Chaosas kažkoks“, – teigė pašnekovė.
Vyriausybė šeimininką lyg ir turi...
„Pamiršau, nes tiek keičiasi, žinokite, atsiriboju nuo visko, nes per daug neigiamos informacijos“, – šnekėjo gyventoja.
Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė jau persikraustė į Turniškių rezidenciją.
„Man labai svarbu mano šeimos ramybė ir saugumas“, – aiškino I. Ruginienė.
Ji dalina interviu, vaikšto su apsauga. Viskas, kaip ir dera premjerui. Tačiau I. Ruginienės kabinetas vis dar Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje. Susidaro įspūdis, kad ir slaptos informacijos negauna tiek, kiek turėtų žinoti šalies premjeras.
„Kol dar nesu priėjusi prie priesaikos etapo, tai tokią labai suglaustą informaciją tikrai gaunu“, – nurodė I. Ruginienė.
Kol neprisieks, I. Ruginienė pilnavertės valdžios kaip premjerė neturi. Tikrasis Vyriausybės vadovas šiuo metu – Rimantas Šadžius. Gintautui Paluckui atsistatydinus, prezidentas Gitanas Nausėda finansų ministrui laikinai pavedė eiti šias pareigas. R. Šadžius veda Vyriausybės posėdžius. Pagal įstatymą jam priklauso ir vadovybės apsauga. Nors pareigos dabar dvigubos, dirba už tą pačią finansų ministro algą – daugiau nei 7,5 tūkst. eurų „ant popieriaus“.
„Norėtųsi, kad tas procesas būtų sklandesnis, greitesnis, paprastesnis, bet jeigu nėra, tame irgi labai didelės tragedijos nematau“, – pabrėžė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderis Aurelijus Veryga.
Painiava ties čia nesibaigia. Štai, pavyzdžiui, Žemės ūkio ministerijoje laikinuoju ministru yra Ignas Hofmanas. Jo viceministras Andrius Palionis tapo paskirtuoju ministru, kurį jau ir prezidentas palaimino.
„Tokios įdomios situacijos, pagalvoji, o kas čia turėtų būti tuo ministru“, – sakė I. Hofmanas.
Identiška situacija Susisiekimo ministerijoje.
„Tai paskirtasis yra paskirtasis, čia yra kaip nominacija. Ministras, kol neprisiekia, reiškia, jis nėra ministras“, – aiškino laikinasis susisiekimo ministras Eugenijus Sabutis.
Finansų ministerijoje irgi tas pats, tačiau iš viršininko neva – tik patarimai.
„Kol kas pasiliksiu sau, gal“, – teigė Kristupas Vaitiekūnas.
Niekas dėl valdžios nesistumdo.
„Jokių įtampų, absoliučiai tikrai nieko nėra“, – tvirtino E. Sabutis.
Vieni laikinieji ministrai nė neslepia, jog negali sulaukti, kada ši politinė agonija baigsis.
„Norėčiau, kad mūsų darbas jau ir baigtųsi“, – nurodė I. Hofmanas.
O kiti – nieko prieš ir dar pakartoti.
„Jeigu premjerė matytų mane būsimoje komandoje ir būčiau teikiamas, nematyčiau tame didelių problemų“, – šnekėjo laikinasis aplinkos ministras Povilas Poderskis.
Ministerijos naujų darbų nepradeda, užbaigia pradėtus. Tokiu sąstatu, kaip dabar, dirbti planavo iki antradienio.
„Mes greitai, jeigu toliau bus tokia neapibrėžtis, nežinomybė, neturėsime ką dirbti“, – kalbėjo I. Hofmanas.
„Turiu vienokių, kitokių siūlymų energetikos srityje. Manau, kad energetikos failas bus, kur toliau sėkmingai darbuosiuosi“, – teigė laikinasis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.
„Rasime Europoje valstybių, kurios mėnesių mėnesius gyvena su laikinomis vyriausybėmis, be ministro ar panašiai“, – aiškino A. Veryga.
Iš kabinetų išsikraustyti, panašu, dar anksti.
I. Ruginienė, paklausta, ar jos planuose vis dar yra, kad Vyriausybė prisieks kitą savaitę, atsakė: „Mano planas per 60 dienų suformuoti Vyriausybę. Kol tas terminas neišseko, tai reiškia – aš turiu laiko tą daryti.“
Nuo G. Palucko atsistatydinimo 60 dienų sueina spalio 3 dieną.
