Veryga po derybų su socdemais: yra vietų, kur sutarėme, yra – kur nesutarėme

Jis taip pat pabrėžė, kad vėliau trečiadienį planuojamas dar vienas susitikimas – su socialdemokratais ir „aušriečiais“.
„Yra vietų, kur sutarėme, yra, kur nesutarėme, kas yra normalu, tam ir yra derybos. Tai dabar mes grįžtame vėl į savo valdybos formatą, apsikalbame dėl tų nesutarimų, kurie iškilo, kur mes turim skirtingą matymą“, – žurnalistams trečiadienį sakė A. Veryga.
„Ir tada sutarėme, kad šeštą valandą sugrįžtame jau trijų formate – mes, socialdemokratai, „Nemuno aušros“ atstovai ir šnekamės tada jau trijų formate“, – pridūrė „valstiečių“ lyderis.
Pasak jo, nuomonės su socialdemokratais išsiskyrė dėl mokesčių reformos peržiūros, partnerystės įteisinimo.
„Vienos kažkokios pagrindinės (raudonos linijos – BNS) nėra. Yra keli punktai, kur tikrai mūsų nuomonės išsiskiria, bet vėlgi, kadangi tai yra iki šiol dar derybinis procesas, aš nelabai norėčiau viešai jų plačiau komentuoti“, – teigė A. Veryga.
Pasak LVŽS vedlio, derybų metu „valstiečiai“ išsakė norą pretenduoti į 2–3 ministerijas.
„Mes turime susėsti prie stalo ir rimtai pasišnekėti“, – kalbėjo politikas.
Pasak jo, net ir sutarus trečiadienį vakare dėl galimybės dirbti koalicijoje, paskutinį palaiminimą bendradarbiavimui su socialdemokratais ir „Nemuno aušra“ turės suteikti LVŽS taryba. Kada ji rinksis, A. Veryga įvardinti negalėjo.
Politikas teigė, kad programiniai dalykai, dėl kurių nesutaria socialdemokratai su „valstiečiais“ gali užkirsti kelią LVŽS prisijungimui prie koalicijos.
„Todėl čia bus tarybos sprendimas. Jeigu mes dėl kažko nesutarsime, o natūralu, kad ne dėl visko sutarsime, tai tada taryba turės pasakyti, ar tai, dėl ko sutariame, yra pakankama, kad mes galime dalyvauti koalicijoje ir dirbt kartu“, – sakė A. Veryga.
„Valstiečiai“ į derybas su socialdemokratais atėjo su 41 programiniu punktu.
A. Veryga teigė, kad trečiadienį su socialdemokratais susitikusi derybinė grupė atstovauja visiems 11 Seimo frakciją sudarančių parlamentarų.
Šiuo metu bendroje frakcijoje Seime dirba šeši LVŽS atstovai, du kartu su partijos sąrašu į Seimą išrinkti, bet „valstiečiams“ nepriklausantys parlamentai – Ignas Vėgėlė ir Rimas Jonas Jankūnas – bei trys Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovai.
Susitikimo išvakarėse A. Veryga BNS sakė, kad LVŽS į koaliciją eis arba su visa frakcija Seime, arba neis iš viso.
Mindaugas Sinkevičius: derybos su LVŽS – produktyvios, bet ne visi klausimai atsakyti
Laikinasis Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) lyderis Mindaugas Sinkevičius derybas su „valstiečiais“ dėl koalicijos vadina produktyviomis, tačiau pabrėžė, kad darbas nėra baigtas.
„Nuotaika, manau, kad ji pasijautė darbinga ir produktyvi šio susitikimo, – žurnalistams trečiadienį sakė politikas. – Kol kas matome (bendrą darbą kartu – BNS), bet nepadarėm dar darbo iki galo, klausimai ne visi atsakyti.“
„Kai kuriose vietose nesutardami, mes nenuėjome į konfliktą ir kažkokį antagonizmą. Mes sutarėme, kad klausimas, kuris, sakykime, svarbus LVŽS, jis gali turėti eigą, bet koalicijos, kaip sakyt, programoje arba Vyriausybės programoje jis gali būt neįtrauktas. Bet tai nereiškia, kad būtų trukdoma tą klausimą kelti Seime, ieškoti paramos ir daugumoje, ir opozicijoje“, – kalbėjo M. Sinkevičius.
Socdemų lyderis neatmetė varianto, kad prie koalicijos galėtų jungtis ir Mišriai Seimo narių grupei priklausantys parlamentarai, pats M. Sinkevičius penktadienį susitiks su Kėdainiuose išrinktu Viktoru Fiodorovu.
„Neanonsavo, apie ką kalbėsime, bet gal būtų keista, kad jis kažkokiais kitais Jonavos ir Kėdainių bendradarbiavimo klausimais atvyktų“, – teigė M. Sinkevičius.
Jis nesiėmė spręsti, kada bus pasirašyta nauja koalicijos sutartis.
„Aš galvoju, kad galbūt aiškesnis tas laiko intervalas paaiškės šiandien vakare“, – sakė LSDP vedlys.
Tuo metu socialdemokratų kandidatė į premjeres Inga Ruginienė teigė, kad socialdemokratai ir „valstiečiai“ turi „ganėtinai bendrą matymą“.
„Atrodo, kad nesutarimų pagrindinėse mums, socialdemokratams, srityse nėra. Žiūrėsime, kaip procesas vyks toliau ir kokie bus rezultatai“, – kalbėjo I. Ruginienė.
Pasak jos, LVŽS ir LSDP požiūriai sutampa dėl šeimos politikos stiprinimo, gynybos, valstybinio sektoriaus klausimais, partijos turi bendrą matymą socialinės apsaugos, pensijų didinimo klausimais.
Kaip rašė BNS, iš pareigų pasitraukus eskpremjerui Gintautui Paluckui, socdemai pradėjo derybas dėl naujos koalicijos. Prie jos prisijungti kviečiama „Nemuno aušra“ ir „valstiečiai“. Dabartiniai partneriai Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ į koaliciją nebuvo pakviesti.
