Veryga: tokio pasakymo iš socialdemokratų nesu nė karto girdėjęs

„Aš tokio pasakymo iš jų pačių nesu nė karto girdėjęs“, – trečiadienį prieš susitikimą žurnalistams teigė A. Veryga.
Jo žiniomis, Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) jau yra aptarę galimą prisijungimą prie koalicijos su pačiais Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) atstovais.
Šios politinės jėgos atstovai trečiadienį į susitikimą neatvyko.
„Jie vakar nusprendė, kad pasitiki mumis kaip derybininkais, kaip frakcijos kolegomis, ir nusprendė, kad nebūtų gal mūsų labai daug žmonių. (...) Mes grįšime į frakcijos formatą ir pristatysime“, – sakė A. Veryga.
„Valstiečiai“ į derybas su socialdemokratais atėjo su 41 programiniu punktu.
„Sutarėme praeitą kartą, kad visos programos nenešime. Tai jau labai sumažinome, (...) išrinkome, kas mūsų manymu yra svarbu. 41 punktas, jei pažiūrėsite, tai ten tokie blokai, kurie apima mokesčius, regionų politiką, gynybą, saugumą ir taip toliau. Tai taip, punktų gal ir daugoka, bet tam mes ir esame politikai, kad šnekėtumėmės, tartumėmės, nes mūsų manymu tai yra svarbu“, – kalbėjo LVŽS vedlys.
41 punktas, jei pažiūrėsite, tai ten tokie blokai, kurie apima mokesčius, regionų politiką, gynybą, saugumą ir taip toliau. Tai taip, punktų gal ir daugoka, bet tam mes ir esame politikai, kad šnekėtumėmės, tartumėmės, nes mūsų manymu tai yra svarbu.
Šiuo metu bendroje frakcijoje Seime dirba šeši LVŽS atstovai, du kartu su partijos sąrašu į Seimą išrinkti, bet „valstiečiams“ nepriklausantys parlamentai – Ignas Vėgėlė ir Rimas Jonas Jankūnas – bei trys Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovai.
Nors LLRA-KŠS atstovų nėra, susitikti su socialdemokratais atvyko I. Vėgėlė.
„Derybose reikia dalyvaut, klausyti, žinoti, išgirsti. Visiškai normalu, manau, kiekvienas iš jūsų elgtųsi lygiai taip pat. Reikia dalyvaut, tam mes ir esam išrinkti, kad žinotumėm, kas vyksta, ir darytume įtaką tam, kas vyksta. (...) Pasitikiu („valstiečiais“ – BNS). Mes turime frakcijoje suderintą poziciją, ją derinome, dėliojomės. Jeigu nepasitikėčiau, tai manęs čia ir nebūtų“, – teigė I. Vėgėlė.
Apie galimybes užimti postą Vyriausybėje ar Seime parlamentaras kol kas nekalba.
„Apie postus kalbėti turbūt galima tada, kai yra suderinta programa, paskirta premjerė ir tik tada galima pradėti kalbėti apie žemesnius postus. Tai dar neskubėkime“, – sakė I. Vėgėlė.
Susitikimo išvakarėse A. Veryga BNS sakė, kad LVŽS į koaliciją eis arba su visa frakcija Seime, arba neis iš viso.
Kaip rašė BNS, iš pareigų pasitraukus eskpremjerui Gintautui Paluckui, socdemai pradėjo derybas dėl naujos koalicijos. Prie jos prisijungti kviečiama „Nemuno aušra“ ir „valstiečiai“. Dabartiniai partneriai Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ į koaliciją nebuvo pakviesti.
Į premjeres socialdemokratai teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrę Ingą Ruginienę.
Naujausi komentarai