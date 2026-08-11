Vidaus reikalų ministrui patarinėja politologas, buvę policijos ir VSAT pareigūnai

Pastarasis yra dalyvavęs patriotinio jaunimo sambūrio „Pro patria“ veikloje, dirbo tyrėju Laisvos visuomenės institute.
Iki pradedant dabartines pareigas Š. Legatas dirbo Seimo Tyrimų skyriuje.
Ministrui migracijos klausimais patarinėja Ž. Kalpokas, kuris didžiąją savo profesinės karjeros dalį praleido Valstybės sienos apsaugos tarnyboje (VSAT).
M. Katelyno patarėju vidaus saugumo klausimais bus Arūnas Puodys. Šis ilgą laiką dirbo Varėnos policijos komisariate, kiek vėliau – VSAT.
A. Puodys 2023-iaisiais su Lietuvos socialdemokratų partija Varėnos rajone kandidatavo savivaldybių tarybų rinkimuose.
M. Katelynas pats buvo Varėnos rajono savivaldybės tarybos narys.
Ministerijoje taip pat dirbs viceministrai Linas Drazdauskas, Ana Burkovskienė ir Vaidotas Jakštas bei kancleris Laimonas Rudys.
L. Drazdauskas bus atsakingas už viešojo saugumo sritį. Kaip skelbia ministerija, jis savo profesinį kelią pradėjo Valstybės saugumo departamente ir kriminalinėje policijoje. Pastaruosius 25 metus aktyviai užsiėmė advokato praktika.
Savo ruožtu A. Burkovskienės kuravimo sritis – civilinė sauga, svarbių valstybės objektų apsauga.
Anot ministerijos, ji yra „sukaupusi ilgametę patirtį tarptautinio bendradarbiavimo, viešojo administravimo ir institucijų valdymo srityse, taip pat prisidėjusi prie strateginių reformų įgyvendinimo krašto apsaugos sistemoje“.
V. Jakštas viceministro pareigose darbą tęs, jis toliau kuruos klausimus, susijusius su ES struktūrinės paramos įgyvendinimu ir regionine politika.
Teisininko išsilavinimą turintis kancleris L. Rudys prieš tai ėjo XIX Vyriausybės kanclerio pareigas.
Tuo metu ministro patarėju komunikacijai dirba žurnalistas Šarūnas Dvareckas.
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