Vienkartinių elektroninių cigarečių draudimas Seime vėl įstrigo

Liberalų frakcijos prašymu parlamentas tai numatančių pataisų pateikimą nukėlė į kitą antradienį. Liberalas Andrius Bagdonas pertraukos iki kito posėdžio paprašė norėdamas daugiau laiko įsigilinti į projektą.
„Susipažinę su visais argumentais gal kai kurie Seimo nariai pakeis nuomonę“, – Seimo posėdyje sakė A. Bagdonas.
Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pateikimas prieš ketvirtadienio posėdį buvo išimtas iš darbotvarkės, tačiau vėliau vėl į ją įtrauktas.
Kaip rašė BNS, uždrausti vienkartines e. cigaretes pasiūlė beveik penkios dešimtys įvairių frakcijų parlamentarų. Pirmąkart panašias pataisas bandyta pateikti dar pernai spalį bei šiemet balandį.
Tuo metu Vyriausybė savo programos įgyvendinimo plane įrašė siekį jas uždrausti iki 2028 metų vidurio, taip pat didinti baudas už pažeidimus.
Sveikatos apsaugos viceministras Ignas Rubikas yra sakęs, jog elektroninių rūkalų reguliavimas neskatina pardavėjų atsisakyti draudžiamos praktikos, pavyzdžiui, toliau pardavinėti uždraustas e. cigaretes su skoniais, o verslui taikomos baudos yra simbolinės.
Europos mokyklų alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo tyrimo duomenimis, 2024 metais e. cigaretes Lietuvos moksleiviai pirmą kartą pabandė sulaukę vidutiniškai 12,9 metų, o kasdien jas vartoti pradeda sulaukę vidutiniškai 13,5 metų.
Nuo 2015 metų keturis kartus išaugo e. cigaretes pirmą kartą pavartojusių trylikamečių ar jaunesnių respondentų skaičius – nuo 7,3 proc. iki 32 procentų.
Šiuo metu Lietuvoje draudžiama pateikti rinkai e. cigaretes ir jų pildykles su skysčiu, jeigu jame yra vitaminų, kofeino, taurino, kitų stimuliuojamųjų junginių, pridėtinio kvapo ar skonio, cukraus, saldiklių.
Vis dėlto pastebima praktika, kai e. cigarečių pardavėjai skundžia Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento išvadas apie pažeidimus teismams, o kol vyksta bylinėjimasis – išparduoda draudžiamų rūkalų partijas bei vėliau susimoka nedidelę baudą.
Tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių prekybos įmonių asociacija savo ruožtu aiškina, kad uždraudus vienkartines e. cigaretes bus surenkama mažiau lėšų gynybai.
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