Viešu laišku kreipėsi į Ruginienę: kviečia susitikti su tos pačios lyties asmenų šeimomis

„Gerbiama paskirtoji ministre pirmininke Inga Ruginiene, (…) Lietuvos socialdemokratų partijai nusprendus Jūsų kandidatūrą siūlyti į šį svarbų postą viešai įvardijote, kad palaikysite ir sieksite lyčiai neutralaus partnerystės įstatymo priėmimo, tačiau formuojama Vyriausybės sudėtis kelia didelį nerimą“, – rašoma viešai išplatintame laiške.
„Į teisingumo ministres siūloma Rita Tamašunienė, kuri po susitikimo su Prezidentu atvirai įvardijo neketinanti laikytis Konstitucinio Teismo nutarimo bei Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų, susijusių su tos pačios lyties šeimų teisių užtikrinimu“, – akcentuojama kreipimesi.
Pasak J. Juškaitės, tos pačios lyties asmenų šeimoms nerimą kelia į teisingumo ministres deleguojamos Ritos Tamašunienės pozicija, jog šiuos klausimus galima išspręsti vadinamojo artimo ryšio pataisų priėmimu.
„R. Tamašunienė sako sieksianti vadinamojo artimo ryšio pataisų priėmimo, kurios tos pačios lyties šeimoms nesuteiktų civilinio statuso bei paneigtų jų orumą. 2025 m. balandžio 17 d. nutarime Konstitucinis Teismas aiškiai pasisakė, kad „santuokos nesudariusių asmenų porų teisinis pripažinimas ir apsauga nebūtų užtikrinami, numačius tik galimybę sudaryti tarpusavio susitarimus dėl bendro gyvenimo (kohabitacijos), nes jie nesuteikia santuokos nesudariusioms asmenų poros deramo teisinio pripažinimo ir neužtikrina pakankamos jų privataus ir šeimos gyvenimo apsaugos“, – rašoma atvirame laiške.
„Todėl prašau Jūsų skirti laiką ir susitikti su tos pačios lyties šeimomis. Prašome atsakyti į nerimą keliančius signalus bei pasidalinti savo vizija, kaip bus siekiama tos pačios lyties šeimų teisinio pripažinimo, kurį Lietuvos socialdemokratų partija viešai žadėjo šios Seimo rudens sesijos metu“, – akcentuoja J. Juškaitė.
ELTA primena, kad į teisingumo ministres deleguojama R. Tamašunienė praėjusią savaitę kalbėjo, jog partnerystės klausimą būtų galima spręsti priimant Artimojo ryšio įstatymo projektą arba atitinkamas Civilinio kodekso pataisas.
„Aš galvoju, kad mes galime tokį rezonuojantį visuomenėje klausimą (spręsti – ELTA) nedarant tokių įtampų, bet pasistengti tas teises sudėlioti į Artimojo ryšio įstatymą arba į Civilinio kodekso pakeitimus“, – penktadienį po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda žurnalistams sakė R. Tamašunienė.
„Be abejo, reikės svarstyti šitą klausimą, nes yra Konstitucinio Teismo nutarimas“, – dėstė ji.
Kaip skelbta, balandį KT nusprendė, jog tai, kad Lietuvoje nėra įteisinta tos pačios lyties asmenų partnerystė, prieštarauja pagrindiniam valstybės įstatymui. KT taip pat prieštaraujančiu Konstitucijai paskelbė Civilinio kodekso straipsnį, pagal kurį partnerystę galima sudaryti tik tarp vyro ir moters.
Šiuo metu Civiliniame kodekse įtvirtintas bendro gyvenimo nesudarius santuokos – partnerystės – institutas, tačiau kartu numatyta, kad partnerystė turėtų būti reglamentuota atskiru įstatymu. Pastarasis Lietuvoje nėra priimtas daugiau nei 20 metų. Tokią situaciją KT įvertino kaip netoleruotiną ir diskriminacinę.
Kaip skelbta, po KT išvados Teisingumo ministerijai pavesta parengti įstatymo projektą, atliepiantį teismo nutarimą ir sprendžiantį iškeltas problemas dėl lyčiai neutralios partnerystės reglamentavimo.
Praėjusios kadencijos Seimas bandė išspręsti partneriams aktualų klausimą, siūlydami Civilinės sąjungos įstatymo projektą. Klausimas yra įveikęs dvi stadijas Seime – trūksta paskutinio balsavimo.
