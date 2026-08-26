Virginijus Sinkevičius pritaria diskusijai dėl cheminės kastracijos ir pedofilų registro

„Aš manau, kad viskas turi būti padaryta, jog užtikrintume, kad tie nusikaltimai nepasikartotų. Čia yra esminis dalykas“, – trečiadienį „Žinių radijuje“ kalbėjo V. Sinkevičius.
Kalbėdamas apie buvusio sveikatos apsaugos ministro, europarlamentaro Aurelijaus Verygos siūlymą diskutuoti dėl pedofilų cheminės kastracijos, politikas teigė, kad pats terminas yra skambus, tačiau iš esmės kalbama apie gydymą vaistais.
„Ta cheminė kastracija, tai labai skambus pavadinimas šiuo atveju, bet tai yra gydymas vaistais“, – sakė jis.
Čia yra esminis dalykas.
V. Sinkevičiaus teigimu, tokia priemonė galėtų sumažinti seksualinių nusikaltimų pasikartojimo riziką. Jis taip pat pabrėžė, kad gydymo atveju svarbus paties žmogaus sutikimas ir įsipareigojimas jo nenutraukti.
„Žmogus turi sutikti gydytis, nenutraukti to gydymo“, – teigė Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas.
Jo teigimu, svarstant priemones prieš seksualinius nusikaltimus, pirmiausia būtina galvoti apie nukentėjusius žmones ir užtikrinti jiems ilgalaikę psichologinę pagalbą.
„Mes visuomet turime pirmiausia galvoti apie auką, ir aš manau, kad aukoms ta psichologinė pagalba valstybės turi būti teikiama, nors ir visą gyvenimą, nes tai, be jokios abejonės, sulaužyti žmonių gyvenimai“, – sakė V. Sinkevičius.
Pasisako už seksualinių nusikaltėlių prieš vaikus registrą
V. Sinkevičius taip pat pasisakė už seksualinius nusikaltimus prieš vaikus įvykdžiusių asmenų registrą. Anot jo, tokio registro pagrindinis tikslas turėtų būti ne visuomenės informavimas apie tokių asmenų gyvenamąją vietą, o jų galimybių dirbti su vaikais ribojimas.
„Esminis dalykas – užtikrinti, kad tie žmonės neturėtų priėjimo prie vaikų. Dėl to registras yra ne tam, kad kaimynai žinotų, kas įsikūrė kaimynystėje, bet pirmiausia tam, kad tie žmonės neturėtų galimybių įsidarbinti ir turėti priėjimo prie vaikų“, – sakė jis.
V. Sinkevičius pabrėžė, kad seksualinius nusikaltimus prieš vaikus dažnai įvykdo jų aplinkoje esantys ir jų pasitikėjimą turintys asmenys, todėl, jo vertinimu, valstybė turi imtis priemonių, kurios maksimaliai sumažintų tokių nusikaltimų pasikartojimo riziką.
Kaip skelbė ELTA, rugpjūčio viduryje Generalinė prokuratūra pranešė teismui perdavusi baudžiamąją bylą, kurioje kaltinimai dėl seksualinio pobūdžio nusikaltimų prieš nepilnamečius asmenis pareikšti Romos Katalikų Bažnyčios kunigui, dirbusiam Vilniaus arkivyskupijoje.
Dvasininkas kaltinamas dėl 34 nusikalstamų epizodų, nusikaltimai susiję su vaikų seksualiniu prievartavimu, disponavimu pornografiniais dalykais, vaikų įtraukimu į girtavimą.
Su šia byla susijusi kita baudžiamoji byla teismui buvo perduota šių metų birželio pabaigoje. Joje kaltinimai pareikšti kitam kunigui, taip pat dirbusiam Vilniaus arkivyskupijoje. Jis kaltinamas dėl disponavimo pornografinio turinio dalykais.
Nors Generalinė prokuratūra ir Vilniaus arkivyskupija atsisako juos įvardyti, šiais nusikaltimais kaltinami kunigai – 56-erių Tadas Švedavičius ir 51-erių Ryšardas Peciunas.
Vasario 26 d. Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroro nutarimu T. Švedavičiaus turtui buvo taikytas laikinas nuosavybės teisės apribojimas. Praeitą ketvirtadienį Vilniaus apygardos teismas šį apribojimą pratęsė dar pusei metų.
Kaip anksčiau kalbėjo Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamas dvasininkas T. Švedavičius savo kaltę pripažįsta, prašosi būti atleistas iš kunigystės bei žada nukentėjusiems atlyginti žalą. Tuo metu kunigas R. Peciunas savo kaltę neigia.
Po šio skandalo apie medikamentinį gydymą seksualinio pobūdžio nusikaltimus prieš vaikus padariusiems asmenims užsiminė teisingumo ministrė Rita Tamašunienė. Pasak ministrės, verta stiprinti pagalbos prieinamumą žmonėms, išreiškusiems norą ją gauti. Vienas iš tokių būdų, anot ministrės, galėtų būti medikamentinis gydymas lytinį potraukį vaikams turintiems asmenims.
Seimo narys Vytautas Sinica siūlo įteisinti savanorišką cheminę kastraciją asmenims, nuteistiems už seksualinius nusikaltimus prieš vaikus, kaip vieną iš lygtinio paleidimo sąlygų. Tokias Bausmių vykdymo kodekso (BVK) pataisas parlamentaras įregistravo po birželį priimto Konstitucinio Teismo (KT) nutarimo.
Valdančiųjų „valstiečių“ lyderis A. Veryga taip pat teigia matantis prasmę diskutuoti apie galimybę seksualinius nusikaltimus prieš vaikus padariusiems asmenims taikyti cheminę kastraciją. Anot jo, ši priemonė galėtų padėti suvaldyti dalį rizikų, susijusių su tokių nusikaltimų pasikartojimu.
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