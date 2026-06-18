Virginijus Sinkevičius sako svarstęs grįžti į Lietuvą dėl užsienio reikalų ministro posto

„Kai tas pasiūlymas nuskambėjo ir jis atrodė pakankamai rimtai, tokių svarstymų tikrai buvo“, – LRT televizijai teigė V. Sinkevičius.
„Kalbėjausi su artimiausia aplinka ir šeimoje turėjom tą diskusiją, bet realiai derybų metu to pasiūlymo nebuvo ant stalo, ir tas yra labai svarbu paminėti. Aš manau, kad tai yra atsakingos pareigos, bet tikiu, kad jos turi būti visuomet suderintos ir su prezidentu“, – kalbėjo jis.
Paklaustas, ar būtų sutikęs užimti ministro postą, V. Sinkevičius teigė, jog svarstytų.
„Svarstyčiau, nes tai priklausytų vėlgi – mes visuomet pasisakėm apie platesnę Vyriausybės perkrovą, tai kaip ta perkrova atrodytų, Mindaugo (Sinkevičiaus – BNS) sprendimas eiti, neiti į (premjero – BNS) pareigas yra labai svarbus, nuo ko turėtume atsispirti, galų gale programa ir siekiai, ko mes siektume įgyvendinti. Tai visa tai turėtų didelės įtakos ir tam sprendimui“, – kalbėjo V. Sinkevičius.
BNS rašė, kad V. Sinkevičius ketvirtadienį paragino neuždelsti su sprendimais keisti užsienio reikalų ministrą, jeigu toks planas iš tikrųjų egzistuoja.
Anot jo, ministrą reikėtų pakeisti kuo anksčiau, kad šis tinkamai pasirengtų Lietuvos pirmininkavimui ES Tarybai, vyksiančiam kitų metų pirmąjį pusmetį.
Premjero posto siekiantis Mindaugas Sinkevičius kol kas neatskleidžia, ar naujojoje Vyriausybėje siūlys keisti dabartinį užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį.
V. Sinkevičius šiuo metu yra Europos Parlamento narys, jo kadencija baigsis 2029 metais.
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