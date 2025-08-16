Virginijus Sinkevičius: Seimo pirmininkas turi tvirtą nuomonę, o tai socialdemokratams netinka

Politikas akcentuoja, kad dabartinis parlamento vadovas yra stipri politinė figūra, turinti tvirtą nuomonę, o tai, pasak jo, socialdemokratams nėra priimtina.
„Man atrodo, kad problema yra, kad Seimo pirmininkas yra stiprus Seimo pirmininkas, yra stiprus politikas, turintis autoritetą ir turintis nuomonę. Bet susilpninus Seimo pirmininko poziciją, aš nemanau, kad koalicija išloštų. Bijau, kad gali įvykti atvirkščiai“, – laidoje „ELTA savaitė“ svarstė V. Sinkevičius.
„Jaučiu tokį nepasitenkinimą Skverneliu kaip stipria figūra, be labai konkrečių parodymų“, – pabrėžė jis.
Todėl politikas teigė nematąs jokių racionalių argumentų, kodėl dabartinis parlamento vadovas negalėtų tęsti darbo šiose pareigose.
„Aš mačiau labai aiškias priežastis, kodėl Gintautas Paluckas nebegali toliau tęsti (darbo – ELTA) ir būti ministru pirmininku. Aš nematau priežasčių, kodėl Seimo pirmininku negali likti Saulius Skvernelis“, – pažymėjo politikas.
Visgi V. Sinkevičius pridūrė, kad raudonųjų linijų dėl politinių pozicijų demokratai nebrėžia.
„Mes niekada nebraižome jokių raudonųjų linijų dėl jokių pozicijų. Pozicijos nebuvo tai, dėl ko mes braižytume raudonąsias linijas. Mes visuomet pasisakome, kad tam tikroje pozicijoje turi būti geriausias įmanomas kandidatas“, – sakė V. Sinkevičius.
Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) derybinė grupė šeštadienį pranešė apskritai nematanti galimybės dirbti koalicijoje su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“. Galutinį sprendimą, kurias politines jėgas kvies į koaliciją, LSDP taryba priims šį sekmadienį.
Prezidento patarėjas F. Jansonas šią savaitę Eltai duotame interviu užsiminė manąs, kad po naujos valdančiosios daugumos suformavimo, greičiausiai, keisis Seimo pirmininkas.
Savo ruožtu pats S. Skvernelis tikino, kad pastaruoju metu pasisakymai iš Daukanto aikštėje esančių Prezidentūros rūmų „atsiduoda tvaiku“.
ELTA primena, kad socialdemokratų koalicijos derybinė grupė šią savaitę susitiko su demokratų, „Nemuno aušros“ ir „valstiečių“ frakcijų Seime atstovais.
Tiesa, pastaruoju metu S. Skvernelio vadovaujami demokratai kartoja manantys, kad „Nemuno aušros“ priėmimas į valdančiąją koaliciją buvo klaida, kurią reikėtų ištaisyti.
Liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią Ingą Ruginienę.
