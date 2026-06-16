Virginijus Sinkevičius: aš tęsiu savo darbus EP

„Mano pavardė nefigūruoja tarp kandidatų (į ministrus – ELTA)“, – antradienį LRT radijui sakė V. Sinkevičius.
„Aš tęsiu savo darbus EP“, – pažymėjo jis.
Kaip skelbta, pirmadienį paaiškėjo naujos koalicinės sutarties turinys ir ministerijų dėlionių rezultatas – į koaliciją pakviestai Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“ naujai formuojamoje Vyriausybėje priskirtos Žemės ūkio, Energetikos ir Sveikatos ministerijos.
Tiesa, lieka neaišku, kas joms vadovaus. Žiniasklaida yra skelbusi, jog žemės ūkio ministru demokratai matytų Seimo narį Kęstutį Mažeiką, sveikatos – Liną Kukuraitį, o energetikos – Luką Savicką. Tiesa, pats politinės jėgos vadovas šio klausimo nekomentuoja ir tikina, jog pavardės konkrečios pavardės paaiškės tuomet, kai bus suderintos su Vyriausybės vadovu bei prezidentu.
Tiesa, prasidėjus koalicinėms deryboms, buvo užsimenama, jog pats V. Sinkevičius, šiuo metu dirbantis EP, Briuselyje, galėtų užimti užsienio reikalų ministro postą ir pakeisti į šias pareigas deleguotą Kęstutį Budrį.
LSDP pirmininkas Mindaugas Sinkevičius kiek anksčiau taip pat teigė negalįs patikinti, jog K. Budrys užsienio reikalų ministro pareigose liks ir performavus valdančiąją daugumą. Tuomet jis taip pat pažymėjo, kad naujuoju diplomatijos vadovu, jei tam ryžtųsi, galėtų tapti ir V. Sinkevičius.
ELTA primena, kad nauja koalicija formuojama, praėjusį šeštadienį LSDP tarybai nusprendus keisti pernai vasarą sudarytą valdančiąją daugumą, iš jos pašalinant „Nemuno aušrą“ ir pradedant konsultacijas su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.
Naująją koaliciją sudarys LSDP, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos atstovai.
Įtampa dabartinėje koalicijoje padidėjo po to, kai dalis valdančiųjų partnerių Seime nepalaikė Kapčiamiesčio karinio poligono steigimo.
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