VRK dviem savaitėms atidėjo klausimą dėl Lietuvos regionų partijos šiurkščių pažeidimų

Prie klausimo svarstymo komisija ketina grįžti spalio 1-ąją dieną.
„Kadangi kitą savaitę, ketvirtadienį, nemažai komisijos narių nebus vietoje, (...) gal galime sutarti, kad iš karto atidedame dviem savaitėms, kad partija žinotų, kada ruoštis? Tada būtų iki spalio 1 dienos“, – posėdžio metu kalbėjo VRK pirmininkė Lina Petronienė.
Šiam siūlymui komisijos nariai pritarė bendru sutarimu.
VRK dokumente nurodoma, kad Lietuvos regionų partija nuo 2025 m. sausio iki 2026 m. liepos pabaigos iš valstybės biudžeto su automobilio nuoma susijusioms ūkinėms operacijoms panaudojo per 34 tūkst. eurų.
Ši suma nebuvo pagrįsta Finansinės apskaitos įstatymo numatyta tvarka.
Taip pat partija VRK nepateikė automobilio nuomos kainą pagrindžiančių skaičiavimų.
Komisijos duomenimis, šio automobilio degalams apmokėti Lietuvos regionų partija skyrė beveik 11 tūkst. eurų ir taip pažeidė Politinių organizacijų įstatymą.
Be to, kaip skelbta, minėtąjį automobilį partija nuomojosi iš bendrapartiečio Vytauto Kamblevičiaus nepagrindusi automobilio nuomos kainos skaičiavimo, mokėdama didesnį nuomos mokestį nei tai numato rinkos kaina. Ši suma siekė daugiau nei 76 tūkst. eurų.
Bendrapartiečiui pervestą sumą bei lėšas, sumokėtas už degalus, – iš viso beveik 87 tūkst. eurų – VRK siūlo išieškoti ir įpareigoti Lietuvos regionų partijos pirmininką, kad ateityje būtų pateikiami politinės partijos veiklai nuomojamų transporto priemonių nuomą pagrindžiantys dokumentai.
Remiantis nustatytomis politinės partijos automobilio nuomos aplinkybėmis komisija žada kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją (VMI), Finansų ministeriją, Specialiųjų tyrimų tarnybą (STT) ir Generalinę prokuratūrą.
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