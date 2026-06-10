VRM teigia nenustačiusi duomenų nutekėjimo iš valstybės sistemų

„Svarbu atskirti galimą elektroninio pašto paskyrų kompromitavimą nuo valstybės registrų ar informacinių sistemų pažeidimo. VRM informacinėse sistemose ir registruose saugomi asmens duomenys yra saugūs, o šių sistemų veikla nebuvo sutrikdyta“, – pranešime cituojamas vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
Ministerija pažymi, kad mėginimai gauti neteisėtą prieigą prie elektroninio pašto paskyrų yra viena dažniausių kibernetinių grėsmių visame pasaulyje.
Nacionalinio kibernetinio saugumo centro duomenimis, 2025 metais Lietuvoje buvo nustatyta daugiau kaip 106 tūkst. nutekintų prisijungimo duomenų, apie kuriuos informuota net 221 organizacija.
Kaip praėjusią savaitę skelbė naujienų portalas „15min“, atsakingos institucijos šiuo metu tiria aplinkybes dėl galimų įsilaužimų į VRM pavaldžių institucijų darbuotojų paskyras.
Portalo žiniomis, informacija apie įsilaužimą į keliasdešimt VRM IT sistemų paskyrų ministerijos vadovybei galėjo būti žinoma dar gegužės pradžioje, apie tai užsiminta ir kai kuriuose tarpinstituciniuose pasitarimuose.
Kaip skelbė ELTA, Generalinė prokuratūra tiria incidentą, per kurį iš Registrų centro (RC) galėjo būti pavogta daugiau nei 600 tūkst. nekilnojamojo turto išrašų, dėl to patirta žala siekia ne mažiau nei 111 tūkst. eurų.
Duomenų apsaugos inspekcijos teigimu, per vagystę paveiktų gyventojų skaičius yra kiek mažesnis – siekia apie 0,5 mln.
Iš pareigų pasitraukęs buvęs RC vadovas Adrijus Jusas teigė, kad didelės apimties duomenų nutekėjimas iš registrų pastebėtas dar balandžio pradžioje, tačiau galimybes pranešti apie incidentą ribojo teisėsaugos pradėtas tyrimas, prokurorai tyrimą pradėjo balandžio 5 d.
RC teigė, kad jo pareiga yra informuoti gyventojus apie jų duomenų vagystę, o ne pranešti visuomenei apie ikiteisminį tyrimą.
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