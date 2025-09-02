 Vyriausybės kancleriu lieka Laimonas Rudys

2025-09-27 20:32
Martyna Pikelytė (ELTA)

Pasikeitus Ministrų kabinetui, Vyriausybės kanclerio pareigas tęs Laimonas Rudys. 

Vyriausybės kancleriu lieka Laimonas Rudys / P. Adamovič/ BNS nuotr.

Potvarkį dėl jo skyrimo premjerė Inga Ruginienė pasirašė penktadienį.

Tiesa, pagal įstatymuose numatytą tvarką, dar ketvirtadienį kurį laiką laikinai Vyriausybei vadovavęs Rimantas Šadžius pasirašė L. Rudžio atleidimo raštą.

Kanclerio pareigas L. Rudys pradėjo eiti dar pernai gruodį, kai jį paskyrė dabar jau atsistatydinęs ministras pirmininkas Gintautas Paluckas.

Anksčiau jis yra dirbęs „Sodros“ Įmokų administravimo skyriaus vedėju, teisininku.

L. Rudys Mykolo Romerio universitete baigė teisės bakalauro bei magistro studijas.

Seime ketvirtadienį prisiekė 20-asis, premjerės Ingos Ruginienės vadovaujamas Ministrų kabinetas.

