Vytautas Sinica: Nacionalinio susivienijimo likimas – Teisingumo ministerijos rankose

„Ar Nacionalinis susivienijimas išliks, šią akimirką esu įsitikinęs, tai yra Teisingumo ministerijos rankose“, – pirmadienį per spaudos konferenciją Seime sakė politikas.
„Teisingumo ministerija turės nuspręsti Nacionalinio susivienijimo likimą. Mes rinkomės į šį suvažiavimą kaip į partijos gelbėjimo veiksmą. Esame įsitikinę, kad jeigu suvažiavimas nebūtų įvykęs ir jo sprendimai nebus patvirtinti, partija tiesiog išsivaikščios“, – kalbėjo jis.
Anot Seimo nario, suvažiavimas surengtas pagal galiojančius Nacionalinio susivienijimo įstatus – jį inicijavo ne mažiau kaip trečdalis partijos skyrių, dalyvavo 323 partijos nariai iš 583, per pastaruosius kalendorinius metus sumokėjusių nario mokestį.
„Partija susirinko, apsisprendė ir aiškiai parodė, ką palaiko, kokį kelią renkasi. Išsirinko naujus organus, išrinko mane pirmininku, ir tai yra įvykęs faktas (...). Yra aišku, už kokią kryptį yra partija kaip bendruomenė“, – teigė V. Sinica.
Mes rinkomės į šį suvažiavimą kaip į partijos gelbėjimo veiksmą.
Jis sakė, kad jau šią savaitę planuoja Teisingumo ministerijai pateikti suvažiavimo dokumentus, o ši per mėnesį turėtų nuspręsti, ar pripažinti suvažiavimą ir jo sprendimus kaip teisėtus, ar ne.
BNS rašė, kad V. Sinica, kurį Nacionalinio susivienijimo valdyba rugpjūtį pašalino iš partijos, šeštadienį surengė suvažiavimą Vilniaus mokytojų namuose. Per jį politikas išrinktas šios politinės jėgos pirmininku, taip pat patvirtinta kita vadovybė. Anot Seimo nario, liko nepakeistas tik Kontrolės komitetas, vykdantis pernai vykusių Seimo rinkimų kampanijos finansų patikrinimą.
„Jeigu Teisingumo ministerija patvirtins naujus organus, tiek dabartinio pirmininko, tiek jį palaikiusių šitoje situacijoje žmonių nėra. Bet taip nėra dėl principinės pozicijos, kad mes juos norime išstumti iš partijos gyvenimo. Taip yra dėl jų apsisprendimo, kad jie nepripažįsta šito proceso teisėtumo ir nedalyvauja. Niekas iš jų nėra bandomas pašalinti, išmesti, mes tiesiame taikos ranką visiems, kas nori toliau dirbti šioje partijoje“, – pirmadienį kalbėjo V. Sinica.
Jo teigimu, įtampa partijoje buvo jau pusmetį. Pasak V. Sinicos, skleisti gandai, neva egzistuoja planas nuversti ligšiolinį Nacionalinio susivienijimo pirmininką Vytautą Radžvilą. Tuo esą patikėjo ir pats V. Radžvilas, o Seimo rinkimų finansavimas tapo pretekstu iš partijos pašalinti dalį narių.
Šeštadienį per Nacionalinio susivienijimo suvažiavimą atšaukti sprendimai dėl kai kurių narių pašalinimo iš partijos, tarp jų – ir V. Sinicos, taip pat dėl skyrių likvidavimo.
V. Radžvilo vadovaujama Nacionalinio susivienijimo vadovybė pareiškė esanti nusitekusi teisiniam mūšiui su V. Sinica ir jo šalininkais.
Nacionalinio susivienijimo atsakingasis sekretorius Almantas Stankūnas BNS šeštadienį sakė, kad dabartinė partijos administracija informuos Teisingumo ministeriją apie padarytus pažeidimus ir neteisėtus sprendimus.
Nacionalinis susivienijimas – neparlamentinė partija, įkurta 2020 metais. Nuo įkūrimo jai vadovaujam filosofas V. Radžvilas.
V. Sinica – vienintelis į Seimą pernai išrinktas šios partijos atstovas, jis į parlamentą pateko per vienmandatę apygardą. Už Nacionalinį susivienijimą daugiamandatėje apygardoje balsavo 2,87 proc. rinkėjų.
Naujausi komentarai