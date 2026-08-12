Žiniasklaida: grupė parlamentarų Briuselyje planuoja susitikti su Kinijos atstovais

Apie planuojamą kelionę portalui patvirtino šios laikinosios grupės pirmininkas Ignas Vėgėlė.
„Kol kas deriname susitikimą – seniai jį planavome. Kadangi yra laikinoji grupė, kurios pavadinimas suformuluotas žodis į žodį pagal Vyriausybės programą, tai yra santykių atstatymo iki ES lygmens, (norime – ELTA) pasitarti, ką galėtų padaryti Lietuva, kokių veiksmų turėtų imtis Kinija, kad tie santykiai taptų tokie, kokie yra ES valstybių“, – teigė I. Vėgėlė.
Parlamentaras pažymėjo, kad susitikimas su Kinijos atstovais šiuo metu tebėra derinamas, todėl negalėjo atsakyti, kas susitiks su Lietuvos laikinąja grupe.
„Aš tikiuosi, kad būsime priimti atitinkamu lygmeniu, dabar kaip tik deriname. Bet tikrai bus tas atstovas, kuris yra priskirtas Lietuvai (...) Viliuosi, kad bus ir kiti aukšto rango pareigūnai, kurie galės ir informuoti, ir priimti sprendimus“, – sakė jis.
Pasak politiko, į Briuselį ketinama vykti už parlamentines lėšas. Visgi jei Seimo kanceliarija tam pinigų neskirs, I. Vėgėlė teigė, kad ją ketinama apmokėti savo lėšomis.
Be I. Vėgėlės, laikinąją grupę sudaro Vitalijus Šeršniovas, Tadas Barauskas, Algirdas Butkevičius, Rimas Jonas Jankūnas, Karolis Neimantas ir Artūras Zuokas.
ELTA primena, jog tiek Gintauto Palucko, tiek Ingos Ruginienės vadovaujamų Vyriausybių programose buvo numatyta, kad Lietuva sieks toliau plėtoti ekonominius ir kultūrinius ryšius su Taivanu, tačiau Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamos Vyriausybės programoje ši konkreti nuostata nebuvo įtraukta.
Šioje programoje numatyta normalizuoti diplomatinius santykius su Kinija iki tokio diplomatinio atstovavimo lygio, koks jis yra kitose ES valstybėse.
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