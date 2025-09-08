 Žiniasklaida: Ruginienė norėtų peržiūrėti kasmetinių atostogų trukmę

„Dėsiu visas pastangas“
2025-09-08 08:38 diena.lt inf.

Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė sako sieksianti peržiūrėti darbuotojų kasmetinių atostogų trukmę, pirmadienį rašo naujienų portalas LRT.

Inga Ruginienė
Inga Ruginienė / ELTOS nuotr.

Jos teigimu, pirmiausia, būtų siekiama, jog dėl to susitartų profesinės sąjungos su darbdaviais.

„Per kadenciją tikrai norėčiau peržiūrėti kasmetinių atostogų trukmę. Jeigu matysime, kad tokio sutarimo nėra, tada reikės ir valstybei įsikišti“, – portalui sakė I. Ruginienė.

Ji teigė dėsianti pastangas, kad dėl kuo daugiau klausimų tartųsi pačios profsąjungos su darbdaviais.

Tada reikės ir valstybei įsikišti.

„Dėsiu visas pastangas, kad dėl kuo daugiau dalykų susitartų pačios profesinės sąjungos su darbdaviais. Mano toks tikslas – daugiau kolektyvinių sutarčių ir daugiau tokių sutarimų“, – sakė paskirtoji premjerė.

„Lygiai taip pat turėsime kontrolinį mechanizmą, jeigu matysime, kad reikia kritiško vieno ar kito sprendimo“, – pridūrė I. Ruginienė.

Ji anksčiau yra sakiusi, kad Lietuvos darbuotojai turi turėti bent 22 dienas atostogų, nes Europos Sąjungoje 20 dienų yra minimumas.

Pernai lapkritį I. Ruginienė BNS teigė, jog šiuo metu darbuotojai vis dažniau dirba didesniu krūviu, todėl būtina investuoti į jų sveikatą bei kokybišką poilsį. 

Šiame straipsnyje:
Inga Ruginienė
atostogos
atostogų trukmė

jo
O dieve dieve...nuo ko pradeda savo būsimą premjeravimą...moteriškė dar nepabudo iš miego...turėtų kalbėti apie ekonomikos auginimą darbo našumo kėlimą , panašu ,kad išėjo grybauti,o kur grybai auga neturi supratimo...
1
0
senis
o kada seimo nariam sutrumpinsit atostogas o tai kai parodo per rv salę ji pustuštė ji pilna būna kai algas sau keliat ir kėdes dalynatės.
1
0
