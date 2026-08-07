Žiniasklaida: URM sulaukė skundų dėl ambasadoriaus JAV elgesio

Šaltinių teigimu, dalis ambasados darbuotojų kreipėsi į URM, pranešdami apie nepagarbų G. Varvuolio elgesį, keliamą balsą bei ilgas darbo valandas.
Be to, jie taip pat nuotoliu kalbėjosi su URM generaliniu inspektoriumi, esą įvyko ir pokalbis su ministerijos kanclere, žadėjusia konkrečius sprendimus šiai situacijai spręsti.
Visgi galiausiai joks tyrimas G. Varvuolio atžvilgiu nebuvo pradėtas. Tą patvirtino ir pati URM, įvardindama minimus nusiskundimus gandais.
„Informuojame, kad URM nėra atliekamas tyrimas dėl ambasadoriaus G. Varvuolio galimo tarnybinio nusižengimo“, – portalui nurodė URM.
„Ministerija savo atsakymuose remiasi oficialia turima informacija. Gandų nekomentuojame“, – pabrėžė institucija.
Informacijos apie skundus jo atžvilgiu nebuvo linkęs komentuoti ir pats G. Varvuolis.
„Man nežinoma apie tyrimą. Su URM vadovybe visada bendraujame ir dėl darbo aplinkos ambasadoje, kuri be abejo yra įtakojama ir didelio tempo ambasados veikloje. Kažkokių konkrečių aplinkybių man nėra žinoma, tad nenorėčiau daugiau komentuoti“, – komentare „Delfi“ nurodė ambasadorius.
Ambasadoriumi JAV G. Varvuolis paskirtas praėjusių metų vasarą.
Anksčiau diplomatas vadovavo Lietuvos ambasadoms Japonijoje, Belgijoje, buvo Lietuvos nuolatinės atstovybės prie NATO vadovo pavaduotojas.
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