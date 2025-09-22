Žiniasklaida: Žemaitaitis remontuoja – valstybės įstaigos pamėgo politiko šeimos servisą

Jo duomenimis, 2021 metais bendrovė laimėjo keturis, tuo metu pernai – 141, o šiemet – 98 viešuosius pirkimus.
Anot LRT, daugiausia automobilių remonto paslaugų iš R. Žemaitaičio bei jo brolio valdomos bendrovės „Pamario starta“ perka Šilutės savivaldybė, Tauragės policija, rajone veikiantys Macikų socialinės globos namai.
Pasak portalo, pagal sutarčių sumas tarp „Pamario startos“ klientų pirmauja Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT), Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, akcinė bendrovė „Kelių priežiūra“.
Savo ruožtu, šių metų gegužės 16 dieną bendrovė pasirašė ir 50 tūkst. eurų vertės sutartį su Aplinkos ministerijai pavaldžiu Aplinkos apsaugos departamentu (AAD), pagal kurią prižiūrima 10 Šilutės skyriaus automobilių.
Nuo 2024 metų gruodžio aplinkos sektorius pagal valdančiosios koalicijos sutartį yra patikėtas partijai „Nemuno aušra“, kuriai vadovauja R. Žemaitaitis. Savo sąsajas su bendrove „Pamario starta“ jis yra nurodęs viešųjų ir privačių interesų deklaracijoje.
R. Žemaitaitis portalui teigė nedalyvaujantis versle ir neturintis jam įtakos, o ryšius su įmone deklaravęs.
O su juo aš tai nebendrauju ir nežinau, už ką jisai atsakingas, už kokias ministerijas.
„Politikas nesudaro interesų konflikto, nes aš nesu aplinkos ministras, nekuruoju Aplinkos ministerijos. Deklaracijos yra visos pateiktos. Politikas turi vengti asmeninės, tiesioginės naudos sau“, – visuomeniniam transliuotojui sakė jis.
Tuo metu Dž. Žemaitaitis teigė nežinantis, už ką politikoje atsakingas jo brolis, nes jie esą bendrauja mažai.
„Per metus būna kokie penki kartai. Praeitą savaitgalį (lankėsi – red.), Kalėdos, Velykos, gal dar du kartus. Jisai į Šilutę grįžta į susitikimus, ir tiek tų žinių. O su juo aš tai nebendrauju ir nežinau, už ką jisai atsakingas, už kokias ministerijas“, – komentavo politiko brolis.
Pasak LRT, R. Žemaitaitis valdo 42 proc. bendrovės „Pamario starta“ akcijų, tuo metu jo brolis – 43 procentus. Įmonė yra oficiali kompanijos „Bosch Car Service“ atstovė Šilutės apskrityje.
Kaip rašo portalas, Dž. Žemaitaitis taip pat yra „Pamario startos“ direktorius, o R. Žemaitaičio žmona Živilė – valdybos pirmininkė.
