Zuokas kreipėsi į Antikorupcijos komisiją dėl Vilniaus atliekų tvarkymo sistemos

Kreipimesi pažymima, kad konfliktas tarp Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro (VAATC) ir MBA gamyklos operatoriaus UAB „Energesman“ jau peržengė komercinio ginčo ribas ir gali turėti įtakos viešajam interesui, gyventojų mokamai vietinei rinkliavai bei Europos Sąjungos ir valstybės lėšomis finansuotos atliekų tvarkymo sistemos veikimui.
Komisijos prašoma įvertinti, ar planuojami sprendimai yra ekonomiškai pagrįsti ir skaidrūs, kodėl visuomenei iki šiol nepateikti ekonominiai skaičiavimai dėl naujo atliekų tvarkymo modelio ir kokią įtaką šie sprendimai turės gyventojų mokamai rinkliavai.
Kreipimesi taip pat atkreipiamas dėmesys į viešojoje erdvėje paskelbtus žurnalisto Skirmanto Malinausko teiginius dėl galimų MBA operatoriaus pakeitimo motyvų. Komisijos prašoma įvertinti, ar šios aplinkybės nereikalauja parlamentinio tyrimo.
Į komisijos posėdį siūloma pakviesti Vilniaus miesto merą Valdą Benkunską, VAATC direktorių Marių Švaikauską, UAB „Energesman“ vadovus ir akcininkų atstovus, aplinkos ministrę bei, prireikus, Specialiųjų tyrimų tarnybos atstovus.
A. Zuokas prašo šį klausimą svarstyti skubos tvarka, pabrėždamas, kad kalbama apie strategiškai svarbią viešąją paslaugą, dešimtimis milijonų eurų Europos Sąjungos ir valstybės lėšų finansuotą infrastruktūrą bei galimą gyventojų mokamos vietinės rinkliavos didėjimą.
(be temos)
(be temos)
(be temos)