Žuromskas neigia iš Puchovičiaus namą įsigijęs ženkliai mažesne nei rinkos kaina

„Ne, tai nėra tiesa. Būstą įsigijau rinkos sąlygomis su banko finansavimu dar prieš pradėdamas politinę veiklą. Toliau moku paskolos įmokas bankui. Finansinių įsipareigojimų minėtam fiziniam asmeniui neturiu“, – išplatintame atsakyme pažymėjo ministras.
Penktadienį vykusiame neeiliniame Aplinkos apsaugos komiteto posėdyje Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos narė Aistė Gedvilienė iškėlė klausimą, esą viešai prieinama informacija vis tik verčia abejoti, ar ministras iš tiesų neįsigijo namo už perpus mažesnę kainą.
Ministras patvirtino, kad jo būsto plotas yra 92 kvadratiniai metrai. Anot konservatorės, konkretaus projekto namų kvadratinio metro kaina tuo metu siekė 2,924 tūkst. eurų, todėl bendra namo kaina turėtų būti 269 tūkst. eurų. Tuo metu ministro turto deklaracijoje, pasak jos, namo vertė nurodyta 63 tūkst. eurų ir, darant prielaidą, kad tiek pat sudaro ir žmonai priklausanti dalis, bendra vertė – 126 tūkst. eurų.
„Tai reiškia, kad pusė sumos. O vertė registruojama tokia, kokią jūs pasirašėte notarinėje sutartyje. Ar jūs galite išduoti paslaptį, kokiu būdu nusipirkti būstą Vilniuje už pusę kainos?“, – posėdyje klausė parlamentarė.
Savo ruožtu ministras tikslino, kad deklaruota yra nekilnojamojo turto mokestinė vertė, kuri dažniausiai būna ženkliai mažesnė. Pasak jo, Registrų centrui perskaičiavus duomenis, jo ir žmonos nekilnojamojo turto vertė išaugo.
„Dabar Registrų centras perskaičiavo duomenis ir dabar mano deklaracijoje kartu su žmona to turto mokestinė vertė bus 180 tūkst. eurų, nors vertė yra žymiai didesnė pagal faktą“, – kalbėjo jis.
Vėliau jis pridūrė, kad sandorio vertė tuo metu siekė 107 tūkst. eurų. Taip pat jis pažymėjo, kad tuo metu nebuvo baigta namo statyba, todėl vertė buvo mažesnė.
„Būstas buvo įsigytas nebaigtos statybos, (...) negalime lyginti nebaigtos statybos būsto su ta kaina, kurią jūs matote skelbime“, – sakė ministras.
„Tai net nėra dalinė apdaila, (...) tai – vadinamoji dėžutė, kur tiesiog buvo pradėti vedžioti šildymo kanalai. Nebuvo nei grindų, nieko nebuvo, buvo tik išvedžiota elektra ir viskas“, – pridūrė jis.
A. Gedvilienei paklausus, koks buvo įregistruotas namo baigtumas, K. Žuromskas teigė informacijos neprisimenantis.
K. Žukauskui paklausus apie ministro ir R. Puchovičiaus darbo santykius, K. Žuromskas tikino, kad tik vienu atveju, vystant bendrą projektą, ėjo vienos iš jo įmonių vadovo pareigas, taip pat buvo bendrasavininkas, akcininkas. Jis akcentavo, kad „Nemuno aušros“ vicepirmininko įmonėse niekada nedirbo, o jas konsultavo.
Komiteto narys liberalas Simonas Gentvilas pažymėjo, kad mokestinių aplinkybių vertinimas nėra Aplinkos apsaugos komiteto kompetencijos srityje.
Kaip skelbė ELTA, K. Žukauskas asmeninėje socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje trečiadienį paskelbė K. Žuromskui nusiuntęs 10 klausimų, kuriuose minima galimai neskaidri tiek ministro, tiek jo vadovaujamos institucijos ir jai pavaldžių įstaigų veikla.
Dėl šių klausimų Seimo nariai penktadienį inicijavo neeilinį Aplinkos apsaugos komiteto posėdį, kuriame ministras į juos atsakė.
Viename iš klausimų buvo minimos detalės, esą galimai ministras prieš kelerius metus už ženkliai mažesnę nei rinkos kainą įsigijo namą viename iš „Nemuno aušros“ vicepirmininko, parlamentaro Roberto Puchovičiaus vystytų projektų „Pašilės namai“ Zujūnuose ir tebėra jam skolingas.
