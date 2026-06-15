 Abiturientai laikys užsienio kalbų, vienuoliktokai – matematikos egzaminus

Abiturientai laikys užsienio kalbų, vienuoliktokai – matematikos egzaminus

2026-06-15 07:11
ELTOS inf.

Tęsiantis pagrindinei valstybinių brandos egzaminų (VBE) sesijai, pirmadienį abiturientai atliks antrosios vokiečių bei prancūzų kalbų egzaminų dalies užduotis, o vienuoliktokai laikys matematikos egzamino pirmąją dalį. 

<span>Abiturientai laikys užsienio kalbų, vienuoliktokai – matematikos egzaminus</span>
Abiturientai laikys užsienio kalbų, vienuoliktokai – matematikos egzaminus / J. Elinsko/ ELTOS nuotr.

Pasak Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA), antrąją vokiečių bei prancūzų kalbų egzaminų dalį sudaro kalbėjimo ir rašymo užduotys.

Tuo metu vienuoliktokų matematikos egzamino pirmąją dalį sudaro 28–35 uždaviniai, vertinami 1 arba 2 taškais. Uždaviniai yra pasirenkamojo ir trumpojo atsakymo.

ELTA primena, kad pagrindinė brandos egzaminų sesija vyksta birželio 1–19 dienomis. Jos metu vienuoliktos (III gimnazijos) klasės mokiniai laiko pirmąsias egzaminų dalis, o dvyliktos (IV gimnazijos) klasės mokiniai – antrąsias egzaminų dalis.

Pirmoji lietuvių kalbos ir literatūros egzamino dalis organizuota kovo 30–balandžio 3 dienomis, antroji užsienio kalbų egzamino dalis – balandžio 1–3 dienomis.

Pirmosios egzaminų dalys, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros, vykdomos elektroniniu būdu. Antrosios dalys moksleiviams pateikiamos atspausdintuose popieriniuose užduočių lapuose, išskyrus informacinių technologijų egzaminą, kurio antroji dalis laikoma atliekant užduotis kompiuteriu.

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