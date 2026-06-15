Abiturientai laikys užsienio kalbų, vienuoliktokai – matematikos egzaminus

Pasak Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA), antrąją vokiečių bei prancūzų kalbų egzaminų dalį sudaro kalbėjimo ir rašymo užduotys.
Tuo metu vienuoliktokų matematikos egzamino pirmąją dalį sudaro 28–35 uždaviniai, vertinami 1 arba 2 taškais. Uždaviniai yra pasirenkamojo ir trumpojo atsakymo.
ELTA primena, kad pagrindinė brandos egzaminų sesija vyksta birželio 1–19 dienomis. Jos metu vienuoliktos (III gimnazijos) klasės mokiniai laiko pirmąsias egzaminų dalis, o dvyliktos (IV gimnazijos) klasės mokiniai – antrąsias egzaminų dalis.
Pirmoji lietuvių kalbos ir literatūros egzamino dalis organizuota kovo 30–balandžio 3 dienomis, antroji užsienio kalbų egzamino dalis – balandžio 1–3 dienomis.
Pirmosios egzaminų dalys, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros, vykdomos elektroniniu būdu. Antrosios dalys moksleiviams pateikiamos atspausdintuose popieriniuose užduočių lapuose, išskyrus informacinių technologijų egzaminą, kurio antroji dalis laikoma atliekant užduotis kompiuteriu.
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