Absurdas Kėdainiuose: medikai priversti glaustis sandėlyje

Mero žodis – vertas mažiau nei popierius, ant kurio nebuvo surašytas
Prisiminkime istorijos pradžią: po GMP reformos, prijungus Kėdainių skyrių prie Kauno, rajono meras Valentinas Tamulis, žiūrėdamas medikams į akis, iškilmingai pažadėjo – galėsite likti savivaldybės patalpose, priklausančiose Kėdainių PSPC, iki pat 2026 metų rudens. Šį pažadą girdėjo ne tik medikų bendruomenė, bet ir Seimo narys Viktoras Fiodorovas, kuriam meras asmeniškai patvirtino tą patį. Turėdami mero garantiją, medikai ramiai laukė naujų patalpų statybų.
Tačiau Kėdainių politinėje realybėje mero žodis, pasirodo, yra laikina ir itin nepatikima valiuta. Netrukus GMPT administracija gavo sausą laišką: nuo liepos 1-osios panaudos sutartis nutraukiama, prašome išsikraustyti.
Kaip vėliau situaciją paviešino anonimu likti panoręs kėdainietis, „daug žadantis ir dažnai pažadų neįvykdantis meras V. Tamulis“ savo pažadą tiesiog pamiršo. Pats meras, užuot prisiėmęs atsakomybę, vėliau bandė menkinti situaciją, esą tai tėra „anoniminis įrašas socialiniuose tinkluose“, esą medikai dėl to nė nesiskundžia.
Jis taip pat žiniasklaidai teigė, kad jokio pažado medikams net nėra davęs. Įdomus Mandelos efektas nutiko Kėdainiuose – keliolika žmonių atsimena mero pažadą, kurio, pasak jo, nė nebuvo…
Glaudžiasi parduotuvės sandėlyje
Viešumon iškilusi melagingų pažadų istorija, deja, vietos valdžiai sąžinės nesukirbino. GMP patalpas savivaldybei atidavė liepos 31 dieną ir nuo tada, susikrovę lagaminus, persikėlė į visai jų darbui netinkamas patalpas, tačiau, atrodo, vieninteles, kurias pavyko rasti ir labiausiai pritaikyti laikiniam apsistojimui.
GMP tarnybos administratorė Jolanta Vaišvilienė spaudai teigė, kad patalpos, esančios Daukšos g. 55 – buvusiuose parduotuvės sandėliuose – yra laikina stotelė, bet GMP vadovybė ieško kėdainiečiams medikams kitų, patogesnių patalpų. O tuo tarpu, kol GMP vadovai ieško padorios vietos mūsų krašto paramedikams, dabartinė realybė jiems atrodo kaip piktas pasityčiojimas.
Naujaisiais „namais“ tapo buvę parduotuvės sandėliai – bunkerio tipo patalpos su keliais mažais langeliais palubėje, pro kuriuos, kaip juodai juokauja patys medikai, nebent dangų gali stebėti ir kurie užtikrina, kad paramedikai iš darbo nepabėgs.
Poilsiui ir miegui skirtos zonos, kurios gyvybiškai svarbios budintiems medikams, taps visiškai nefunkcionalios vos įjungus rekuperatorių. Šis modernios inžinerijos stebuklas dirba taip nežmoniškai garsiai, kad jo keliamas triukšmas neleidžia ne tik ilsėtis, bet net normaliai susikalbėti. Taigi, medikams teks rinktis – arba gaivus oras, šiluma ir kurtinantis triukšmas, neleidžiantis nei snustelėti tarp iškvietimų, arba tyla ir šaltis, besismelkiantis pro neapšildytas metalines sandėlio duris.
Laisvalaikio zona su virtuvėle įrengta prie pat neapšiltintų, metalinių pakeliamų sandėlio vartų. Kol lauke vasara, medikai, atsidarę tas garažo duris, gal ir gali išsivirti kavos ar pasigaminti pietus. Bet kas laukia atvėsus orams?
O kur dar GMP automobiliai? Jie palikti stovėti lauke, po atviru dangumi – jokios stoginės jiems nėra. Kyla logiškas ir sykiu šiurpus klausimas: kas bus, kai paspaus šaltis, ims snigti? Ar nuolat užkurti automobiliai terš aplinką ir degins brangų kurą vien tam, kad būtų paruošti staigiai išvykti? O gal vairuotojai, tarp iškvietimų, kas valandą bėgios laukan grandyti apšalusių stiklų ir valyti sniego nuo gyvybes gelbstinčios technikos? Šie klausimai kol kas neišspręsti arba bus išspręsti tik tokiu atveju, jei GMP vadovybė suras geresnes patalpas mūsų krašto medikams po to, kai vietos valdžia nuo šio reikalo nusiplovė rankas.
GMP vadovybė sako, kad kol kas ieškoma patogesnių patalpų mūsų krašto paramedikams, o modernaus modulinio namelio projekto paslaugų pirkimas jau vyksta. Visgi kol kas net nėra projekto – nupirkus paslaugą, projektą reikės parengti, patvirtinti, rasti rangovus, atlikti darbus. Tai užtruks, laukti teks dar bent jau metus, jei ne daugiau.
Tad kol kas paramedikai gyvena „ant lagaminų“ ir kitų metų laukimu. Kai bus pabaigtas statyti modulinis namelis, jis bus įkurdintas arti senųjų Kėdainių GMP patalpų Budrio g. 17.
O šiandien Kėdainių greitosios medikai, palikę savo tikruosius antrus namus, yra priversti dirbti ir ilsėtis sąlygomis, kurios labiau primena bausmę, o ne laikiną sprendimą.
Tai istorija ne tik apie vietos valdžios sulaužytą pažadą, bet ir apie gilų, sisteminį abejingumą tiems, kurie yra pirmoji viltis ištikus nelaimei.
