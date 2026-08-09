Apie galimus pažeidimus pirkimuose pranešęs karys: ministro teiginiai neatspindi tikrovės

„Dvi administracinės bylos iš tikrųjų vis dar yra nagrinėjimo stadijoje, viena iš turi jau paskirtą teismo datą“, – Eltai teigė A. Beinoras.
ELTA susipažino su jo pateiktais duomenimis dėl vykstančių teisinių procesų ir nustatė, kad minimos bylos dar nėra pasibaigusios, o galutiniai sprendimai jose nėra priimti.
Karys, su kuriuo Krašto apsaugos ministerija nepratęsė tarnybos sutarties, taip pat nesutinka su R. Kauno teiginiu, kad jo kreipimaisi į Generalinę prokuratūrą ir kitas institucijas buvo atmesti.
„Kiek man žinoma, ponas Kaunas teigia, kad Generalinė prokuratūra atmetė mano pranešimą kaip nepagrįstą ar panašiai. Tačiau Generalinė prokuratūra man suteikė pranešėjo statusą, o pranešimą perdavė nagrinėti Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT)“, – nurodė A. Beinoras.
Pasak jo, STT ikiteisminio tyrimo nepradėjo, nes galimai padaryta žala nesiekė baudžiamajai atsakomybei taikomos ribos. Vis dėlto, A. Beinoro teigimu, institucija perdavė informaciją dėl nustatytų trūkumų šalinimo.
„STT nutarė nepradėti ikiteisminio tyrimo, tačiau KAM per Viešųjų pirkimų tarnybą perdavė apie 10 punktų nurodymų trūkumams šalinti pagal mano pranešime nurodytas aplinkybes“, – sakė buvęs karys.
A. Beinoras 2024 metais kreipėsi į Krašto apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos ir tyrimų skyrių, nurodydamas, kad svetainės „Karys.lt“ atnaujinimo ir SMS žinučių siuntimo pirkimo sąlygos galėjo būti pritaikytos konkretiems tiekėjams – bendrovėms „Freshmedia“ ir „Libonet“.
Pasak jo, daliai įmonių buvo sudarytos kliūtys dalyvauti pirkime, nes buvo reikalaujama naudoti uždarojo kodo sistemą, kurią valdė „Freshmedia“.
2024 metų rugsėjį KPKT pasirašė 3,3 tūkst. eurų vertės sutartį su „Libonet“ dėl SMS žinučių siuntimo, o tų pačių metų gruodį – 5,6 tūkst. eurų sutartį su „Freshmedia“ dėl svetainės „Karys.lt“ priežiūros paslaugų.
A. Beinoras teigia, kad dalis institucijų nustatytų trūkumų buvo pašalinta. Tačiau kai kurie klausimai, jo vertinimu, vis dar nėra išspręsti. Kaip vieną iš pavyzdžių jis nurodo svetainės „Karys.lt“ priežiūros paslaugų sutartį.
„Dėl nesuprantamų priežasčių beveik dvejus metus nesudaroma nauja, skaidri sutartis svetainės „Karys.lt“ priežiūrai ir toliau ją prižiūri „Freshmedia“, – teigė jis.
Paaiškino, kodėl viešai prabilo tik dabar
A. Beinoras taip pat paaiškino, kodėl apie situaciją viešai prabilo praėjus beveik metams nuo kreipimosi į institucijas.
Anot jo, tai paskatino panaši situacija, kai tarnybos sutartis nebuvo pratęsta dar vienam kariui – pulkininkui leitenantui Nerijui Rimkevičiui, buvusio kariuomenės vado Valdemaro Rupšio implantų byloje liudijusiam kariui.
„Tai darosi tendencija ir labai nesinori, kad Lietuvos kariuomenė, Krašto apsaugos ministerija ir toliau slopintų pranešimus apie negatyvią veiklą, parodydama, kad su pranešėjais bus susidorota“, – teigė A. Beinoras.
ELTA primena, kad naujienų portalas „Delfi“ skelbė, jog tris dešimtmečius Lietuvos kariuomenėje tarnavęs A. Beinoras teigė sulaukęs Krašto apsaugos ministerijos atsakomųjų veiksmų po to, kai pranešė apie galimai neskaidrius viešuosius pirkimus. Buvęs KPKT direktoriaus pavaduotojas neteko pareigų, nepratęsus jo profesinės karo tarnybos sutarties.
2024 metais A. Beinoras kreipėsi į KAM Korupcijos prevencijos ir tyrimų skyrių, nurodydamas, kad svetainės „Karys.lt“ atnaujinimo ir SMS žinučių siuntimo pirkimo sąlygos galėjo būti pritaikytos konkretiems tiekėjams – bendrovėms „Freshmedia“ ir „Libonet“.
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