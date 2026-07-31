Aplinkos apsaugos departamentui vadovauja Edgaras Skrebė

Aplinkosaugininkas E. Skrebė turi vadovaujamo darbo bei teisinės veiklos patirtį aplinkosaugos ir valstybės valdyme, pranešė AAD.
Pareigose jis pakeitė laikinai ADD vadovavusią Eglę Paužolienę. E. Skrebė departamentui vadovaus penkerių metų kadenciją, su galimybe ją pratęsti dar penkeriems metams.
Teisės ir filosofijos magistrinį išsilavinimą turintis E. Skrebė anksčiau taip pat dirbo Seimo kanceliarijoje, Lietuvos advokatūroje, privačiame sektoriuje.
BNS rašė, kad Aplinkos ministerija AAD vadovo konkursą paskelbė vasario 19 dieną.
Vasarį STT direktoriaus pavaduotojas Elanas Jablonskas pareiškė, jog jam kyla klausimų, kodėl tuometinis aplinkos ministras Kastytis Žuromskas neskiria AAD vadovo.
Pirmasis konkursas buvo paskelbtas dar pernai spalį, kai buvęs departamento direktorius Giedrius Kadziauskas liepą pasitraukė iš pareigų.
Šį konkursą laimėjo laikinai įstaigai vadovavusi E. Paužuolienė, tačiau K. Žuromskas nutarė paskelbti naują atranką. Tai ir padaryta vasarį. K. Žuromskas aiškino naują konkursą skelbęs, nes norėjo jame sulaukti daugiau dalyvių.
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