Aplinkosaugininkai galės lengviau patekti į pažeidėjo teritoriją, iškart stabdyti įmonių veiklą

Jie galės lengviau patekti į pažeidėjo teritoriją ir iškart stabdyti teršiančios įmonės veiklą, pažeidimui nustatyti galės naudoti vaizdo kameras bei GPS įrangą.
Taip pat daugiau aplinkosaugos pareigūnų galės naudoti šaunamąjį ginklą.
Pasak įstatymo pakeitimus inicijavusio Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininko Lino Jonausko, pareigūnų nebevaržys įvairūs biurokratiniai apribojimai laisvai įeiti į teritorijas, kuriose galimai vykdomas aplinkosauginis pažeidimas.
„Taip pat jie turės teisę iškart stabdyti ūkinę veiklą, kuri kelia grėsmę aplinkai, kol pažeidimas nebus ištaisytas“, – sako parlamentaras.
Aplinkosaugininkai taip pat netrukus galės naudoti vietos nustatymo ir vaizdo stebėjimo bei fiksavimo įrangą. L. Jonausko teigimu, tai padės lengviau nustatyti pažeidėjus, neteisėtai į miškus gabenančius statybines ir kitas atliekas, išaiškinti brakonieriavimo, medienos vagystės ir kitus pažeidimus.
Kaip sako laikinoji Aplinkos apsaugos departamento vadovė Eglė Paužuolienė, pakeitimai leis sustiprinti prevenciją pereinant nuo kontrolės prie priežiūros modelio, sudarys prielaidas veiksmingesnei aplinkos apsaugai suteikiant didesnius įgaliojimus pareigūnams bei užtikrinant jų socialines garantijas.
Įsigaliojančiu įstatymu susilyginamos aplinkosaugininkų ir vidaus tarnybos statutinių pareigūnų socialinės garantijos. Numatyta pareigūnų, jų šeimos narių ir jų turto apsauga tais atvejais, kai jiems kyla grėsmė dėl funkcijų vykdymo.
Taip pat nustatytas teisinės pagalbos teikimas bei profesinės rizikos draudimas.
