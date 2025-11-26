Apsisprendę tapti šauliais: sukauptą patirtį galime panaudoti Tėvynės labui

Švenčiant Lietuvos kariuomenės dieną tarnauti Lietuvai prisiekė nauji šauliai Alsėdžiuose, Biržuose, Pasvalyje, Žygaičiuose, šiandien kone 100 šaulių prisieks Kaune, o lapkričio 29-ąją didelė iškilminga priesaikos ceremonija organizuojama Vilniuje, Vingio parke.
Nori panaudoti sukauptą patirtį
„Kodėl jungiuosi prie Šaulių sąjungos? Tarpukariu abu mano mamos tėvai, senelis ir bobutė, buvo šauliai. Jų atminimas mane įkvepia. Kita vertus, manau, kad dabartinėje geopolitinėje situacijoje nebeužtenka gerai dirbti savo darbą pagal profesiją“, – įsitikinusi šeštadienį Vilniuje, Vingio parke, prisieksianti režisierė Giedrė Beinoriūtė.
Tapusi šaule ji prisijungs prie atskirojo strateginės komunikacijos būrio „Lapės“. „Noriu, kuo galiu, prisidėti prie Lietuvos saugumo, noriu būti pasiruošusi ir žinoti, ką darysiu, jei ištiks ekstremali situacija. Ir trečias dalykas – esu dėstytoja, ir tai mane įpareigoja rodyti pavyzdį“, – apsisprendimo motyvus dėsto Giedrė.
Savo profesinėmis žiniomis prisidėti stiprinant valstybės saugumą pasiryžo ir komunikacijos profesionalė Rūta Diržanauskaitė, taip pat tapsianti „Lapių“ būrio šaule.
„Žodis – mano instrumentas ir mano ginklas. Kasdienybėje, kūryboje ir tada, kai sunku. Profesiją komunikacijos srityje pasirinkau su tam tikru kilmės įspaudu – mano a. a. močiutė buvo partizanų ryšininkė. Tampu šaule norėdama prasmingai ir Tėvynės labui panaudoti sukauptą patirtį bei įgūdžius. Drauge šis sprendimas – ir simbolinė duoklė už partizaninę veiklą sovietų ištremtų į Sibirą senelių atminimui“, – sakė būsimoji šaulė Rūta.
Vasarą įsteigtas „Lapių“ būrys suvienijo šaules, kurios profesiniame gyvenime yra strateginės komunikacijos profesionalės ir dirba viešųjų ryšių, reklamos, marketingo srityse. Po priesaikos „Lapių“ būrį papildys kiek daugiau nei 100 naujų narių.
Daug veiklų ir galimybių
35-erių duomenų analitikas Ąžuolas Gruodis neslepia, kad jo apsisprendimui tapti šauliu įtakos turėjo rusijos karinė invazija į Ukrainą, tik prireikė šiek tiek laiko susidėlioti savo planus ir pasiruošti šaulio priesaikai.
„Gyvenu šalyje, kurioje galiu džiaugtis laisvės ir demokratijos vaisiais. Ir aš nieko į tai neinvestavau, nes visa tai sukūrė mūsų tėvai ir seneliai. Todėl narystė Šaulių sąjungoje yra mano skolos atidavimas Lietuvai už tai, kad galiu gyventi laisvoje šalyje“, – savo apsisprendimo motyvą įvardija vilnietis.
Ąžuolas sako įvairiuose renginiuose stebėdavęs šaulius, jų veiklas, pabendraudavęs. „Visada žavėjo tai, ką jie daro, jų bendrystė ir tai, kaip jiems patiems patinka šaulystė. Kai pradėjau daugiau domėtis, net akys iššoko pamačius, kiek Šaulių sąjungoje yra veiklų ir galimybių, kiek plačiai čia galima save realizuoti“, – prisipažino kandidatas į šaulius.
Organizacija plėtoja bene 20-ies skirtingų specializacijų pajėgumus, todėl atrasti savo vietą visuotinės valstybės gynybos plane gali kiekvienas. Ą. Gruodis planuoja pirmiausia pasigilinti į karinio rengimo sritį, nori įgyti daugiau pirmosios pagalbos žinių bei įgūdžių, o artimiau susipažinęs su Šaulių sąjunga apsispręs, kurios šauliškos veiklos jam artimiausios.
Pasak Lietuvos šaulių sąjungos vado plk. Lino Idzelio, Rūtos, Giedrės, Ąžuolo apsisprendimas duoti šaulio priesaiką tik patvirtina tai, ką kovodamas su sovietiniais okupantais rašė partizanų vadas Adolfas Ramanauskas-Vanagas: „Jie galvojo mus užkas į žemę, jie nežinojo, kad mes sėklos“.
„Džiaugiamės matydami tiek daug motyvuotų žmonių, kurie savo veikla prisideda prie šalies saugumo – jie yra kovotojų už laisvę pasėtų sėklų vaisiai“, – įsitikinęs Lietuvos šaulių sąjungos vadas plk. L. Idzelis.
Daugėja šaulių užsienio valstybėse
Šaulių daugėja ne tik Lietuvoje bet ir kitose valstybėse – lapkričiui baigiantis šaulio priesaiką davė lietuviai, gyvenantys Norvegijoje, Estijoje, Belgijoje, Prancūzijoje, Olandijoje ir JAV.
„Džiugu, kad vis daugiau lietuvių užsienyje tampa šauliais. Tai rodo, kad net ir būnant toli nuo Tėvynės mums rūpi jos likimas. Ypač dabar, kai geopolitinė situacija išlieka labai neaiški, o rusija ne tik atakuoja Ukrainą, bet ir vykdo hibridinius išpuolius ES ir NATO valstybėse“, – pastebėjo Belgijos, Nyderlandų ir Prancūzijos šaulių būrio vadas Laurynas Gerikas.
Jis teigė, kad jo vadovaujamas būrys aktyviai įsitraukė į patriotinį užsienio lietuvių švietimą, paramą Ukrainai ir pasirengimą ekstremalioms situacijoms.
Lietuvos šaulių sąjungos padaliniai taip pat veikia Norvegijoje, Danijoje, Suomijoje, Estijoje, Liuksemburge, Jungtinėje Karalystėje, Ukrainoje, JAV ir Kanadoje.
„Užsienyje gyvenantys lietuviai gali labai daug kuo prisidėti prie Tėvynės gynybos, todėl kviečiu visus diasporos atstovus jungtis prie mūsų organizacijos. Kaip yra sakęs Šaulių sąjungos ideologas ir vienas iš įkūrėjų Vladas Putvinskis-Pūtvis, „stoti į Šaulių sąjungą yra pareiga kiekvieno sąmoningo Lietuvos piliečio“, – priminė L. Gerikas.
