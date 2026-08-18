Ar atpažinsite save? Šiukšlintojai keliauja į gėdos lentą

„Panevėžio specialusis autotransportas“ feisbuke skelbia linksmus siužetus apie miesto šiukšlintojus. Jų veidus ir automobilių numerius internete uždengia, tačiau akivaizdu, kad šiukšlintojų tai neatbaido. Teigiama, kad tokių siužetų šiemet beveik padvigubėjo, nes padvigubėjo ir antiherojų.
„Per šių metų 7 mėnesius užfiksuota apie 150 pažeidėjų, o pernai per tą patį laiką buvo užfiksuoti 87 pažeidimo atvejai. Informacija apie juos perduota Panevėžio savivaldybės Viešosios tvarkos skyriui“, – pasakojo bendrovės klientų valdymo ir įmokų administravimo poskyrio vadovė Ernesta Lipskienė.
Pažeidėjų nufilmuota daugiau ir dėl to, kad nupirkta daugiau kilnojamųjų vaizdo kamerų. Jos kabinamos ir perkeliamos prie maždaug 200 aikštelių, kurių konteineriuose galima išmesti popierių, plastiką, stiklą ir kitas po rūšiavimo likusias atliekas. Tačiau prie konteinerių kyla baldų, durų, langų rėmų, santechnikos, žaliųjų atliekų kalnai.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Pažeidėjus filmuoja ne tik kilnojamosios vaizdo kameros – tai daro ir panevėžiečiai. Tik ne visada jų užfiksuotas vaizdas tinka protokolui surašyti. Pavyzdžiui, kai prastai matomas veidas ar automobilio numeriai, pažeidėjo nustatyti nepavyksta.
„Šiemet jau turime 199 surašytus protokolus, per visus praėjusius metus buvo surašyta 170 protokolų, o dar anksčiau – 115“, – sakė Panevėžio viešosios tvarkos skyriaus vadovas Tadas Martinaitis.
Susiprotėjusių – vienetai.
„Atvažiuoja, iškrauna priekabą šalia aikštelės, išvažiuoja, netrukus sugrįžta, apsidairo, pamato kamerą, kažką pasitaria, vėl sėda į automobilį ir išvažiuoja. Galiausiai trečią kartą grįžę jie viską susikrauna atgal ir išvažiuoja“, – pasakojo E. Lipskienė.
Tie, kurie nesuprato, kad buvo filmuojami, gauna pranešimus. Vieni – paštu, kiti kviečiami net pokalbio. Nėra kur dėti akių.
„Tą medžiagą parodome. Dažnu atveju žmogus iš tikrųjų nuleidžia galvą: „Ai, taip, taip, taip“, – pasakojo T. Martinaitis.
Nors viešai rodomuose siužetuose veidai slepiami, pažeidėjai save puikiai atpažįsta. Kai kurie mėgina prieštarauti, grasinti ar ginti savo teises.
Ginčų teismuose kol kas nėra, nes nufilmuoti pažeidėjai juos ginančių argumentų neturi.
Baudos už šiukšlinimą – nuo 300 iki 600 eurų.
Didelių gabaritų atliekomis atsikratyti Panevėžyje galima keliose surinkimo aikštelėse, taip pat jos nemokamai renkamos apvažiavimo būdu. Nuo šio rugsėjo bus dar paprasčiau – įvairiose miesto vietose pradės veikti mobilios atliekų surinkimo aikštelės.
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