 Ar prisimenate „majakus“? Pasakė, kas juos pakeitė

Ar prisimenate „majakus“? Pasakė, kas juos pakeitė

2025-10-13 14:23
Arnas Mazėtis (LNK)

Kai grįši namo – „pamajakink“ arba „pamajakinsiu“, kai būsiu apačioje. Tikrai girdėtos frazės, bet prieš kokius 15–20 metų. „Majakai“ buvo populiarūs, bet juos ištiko mirtis, kaip sako mobiliojo ryšio tiekėjai.

Ar prisimenate „majakus“? Pasakė, kas juos pakeitė
Ar prisimenate „majakus“? Pasakė, kas juos pakeitė / Freepik.com nuotr.

„Bitės“ technologijų direktorius Mindaugas Rauba papasakojo, kas tai lėmė ir kas laukia, pavyzdžiui, SMS žinučių ar apskritai skambučių telefonu.

– Kodėl žmonės „nebemajakina“?

– Labai paprasta – tiesiog visi turi tiek minučių, kad jų nebereikia taupyti.

– Ką apskritai reikšdavo „majakas“ ir kodėl jie buvo populiarūs? Galbūt pamenate, kaip gimė tas žodis?

– Kaip žodis gimė, tikrai nepamenu, tačiau 1996, 1997 ir taip toliau – vėlyvaisiais 90-aisiais – minutės buvo labai brangios. Žmonės bandydavo taip taupyti.

Freepik.com nuotr.

– Tie „majakai“ buvo populiarūs tik Lietuvoje ar ir pasaulyje? Tai buvo tik jaunimo ženklas ar ir vyresnio amžiaus žmonių?

– Pradžioje paplito tarp jaunimo – tai buvo idėja, kaip sutaupyti pinigų, bet paplito per visą populiaciją. Be abejo, kad tai buvo ne tik Lietuvos reiškinys – tikrai visoje Rytų Europoje, bet ir ne tik. Minutės buvo brangios visame pasaulyje. Tai buvo labai nauja, moderni technologija, nedidelė žmonių dalis galėjo sau leisti bet kiek kalbėti mobiliuoju telefonu.

– Kas pakeitė „majakus“?

– Pradžioje SMS paslauga, kuri smarkiau pigo nei skambučiai. Kai žmonės pradėjo naudoti daugiau SMS, sumažėjo „majakai“, tačiau jie išliko iki pat to laiko, kai perėjome į naują erą – mobilių duomenų. Tuo metu jau buvo pridėta labai daug minučių į planus. Kai kurie planai tiesiog neturi jokių limitų – gali kalbėti, kiek nori. Nuo tada prasidėjo tas milžiniškas ir labai staigus kritimas. Dabar jau netgi SMS pakeičia tokios programėlės, kaip „WhatsApp“ ar „Messenger“.

– Ar gali būti, kad SMS žinutes ištiks „majakų“ likimas? Yra įvairiausių programėlių, per kurias tu gali bendrauti su draugais ar šeima.

– Aš nenurašyčiau SMS – nors jų, kaip žinote, kiekvienais metais po truputį mažėja, tačiau dažniausia, norint parašyti per programėlę, reikia turėti kontaktą. SMS gali parašyti į bet kurį numerį, todėl žmonės dar vis naudojasi – gana patogu telefone naudoti SMS.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

– Ką tie „majakai“ reiškė jums kaip paslaugų teikėjams?

– Iš tikrųjų „majako“ apkrova buvo labai panaši į SMS, nes reikia sujungti telefoną su telefonu, kad jie suskambėtų. Tinklui iš tikrųjų ta apkrova buvo – tai kainavo operatoriams. Tačiau kadangi buvo tokios sutartys – už „majaką“ nulis litų – tiesiog teko su tuo susitaikyti.

– Kaip sakote, atpigo mobilusis ryšys. Kas padarė didžiausią įtaką, kad dabar yra daugybė minučių arba net neribotos?

– Keli dalykai: technologijos, tinklai smarkiai išsiplėtė. „Bitė“ dabar turi virš 1,5 tūkstančio stočių, kai tais laikais buvo skaičiuojama šimtais. Pats tinklas tapo labai galingas. Kuo daugiau stočių – tuo senieji dalykai pinga. Be abejo, mobilūs duomenys – iš esmės dabar tinklą statai internetui, tam internetui reikia tikrai labai daug investicijų. Skambučiai jau sudaro ne tokią didelę dalį tinklo – čia viena dalis. Kita dalis – tai yra labai arši konkurencija.

Šiame straipsnyje:
majakas
pamajakink
skambutis
telefonas
taupymas
pokalbių minutės
pokalbis telefonu

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų