Archeologai gavo leidimą iškelti sovietmečiu Šiaulių miesto centre palaidotų karių palaikus

Kultūros paveldo departamento Šiaulių teritorinis skyrius informavo, kad archeologui tyrėjui Dariui Balsui išduotas leidimas atlikti Šiaulių senojo miesto vietos ir Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos teritorijų, Prisikėlimo aikštėje, detaliuosius archeologinius tyrimus.
Šiaulių mero patarėja Virginija Mickavičienė BNS patvirtino, kad archeologų komanda jau ketvirtadienį pradėjo darbus.
Praėjusią savaitę karių palaidojimų vietoje rangovai nuardė grindinio trinkeles, postamento plokštes, atliko kitus paruošiamuosius darbus, paruošdami teritoriją archeologiniams tyrimams.
Kaip anksčiau rašė BNS, dar pernai vasarą Desovietizacijos komisija pripažino, kad miestų ir miestelių aikštėse, skveruose palaidoti sovietų karių palaikai turėtų būti iškelti ir perlaidoti vadovaujantis tarptautinėmis sutartimis, nes jie propaguoja totalitarinį režimą.
Sovietų karių palaikus iš Šiaulių miesto centro siekiama perkelti į Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietą prie Ginkūnų kapinių.
Desovietizacijos komisijos pirmininkas Vitas Karčiauskas yra sakęs, kad sovietai sąmoningai laidojo arba perlaidojo karių palaikus miestų bei miestelių centrinėse aikštėse, taip kurdami naratyvą apie „Didįjį Tėvynės karą“.
