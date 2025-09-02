Artėjant „Zapad“ pratyboms, Lietuvoje – karių mokymai

Kaip skelbia kariuomenė, „Perkūno griausmas“ apjungs daugelį Lietuvos teritorijoje vykstančių mažesnių pratybų.
Dviejų mėnesių trukmės mokymai vyks poligonuose bei civilinėse teritorijose. Šalies keliais važiuos karinės technikos kolonos, skraidys kariniai orlaiviai, bus naudojamos imitacinės ir garsinės priemonės.
„Mūsų tikslas – karinį rengimą orientuoti į tai, kad visi vienetai pasiektų ir išlaikytų parengtį vykdyti valstybės ginkluotosios gynybos plano užduotis“, – pranešime cituojamas Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras.
Mūsų tikslas – karinį rengimą orientuoti į tai, kad visi vienetai pasiektų ir išlaikytų parengtį vykdyti valstybės ginkluotosios gynybos plano užduotis.
Kariuomenės teigimu, pratybos tiesiogiai susijusios su realiais gynybos planais ir jų fragmentų treniravimusi. Jose planuoti ir atlikti ginkluotos gynybos užduotis treniruosis Ginkluotųjų pajėgų vadavietė, kariuomenės ginkluotųjų pajėgų vienetų ir institucijų vadavietės, kariniai vienetai ir kariai, taip pat karo komendantūros bei savivaldos institucijos.
Šie rugsėjį ir spalį rengiami mokymai apims mažesnes pratybas: „Priedanga-25“, „Jungtinės greitojo reagavimo pajėgos 2025“, „Vyčio skliautas/Pasitikėjimas 2025“, „Perkūno bastionas 2025“. Taip pat vyks kasmetinės Lietuvos kariuomenės pratybos, kaip „Inžinierių griausmas 2025“, „Geležinis vilkas 2025 II“ bei „Stiprus grifonas 2025“.
Pasienyje vykstančių pratybų „Priedanga-25“ metu bus vykdomos sienos apsaugos sustiprinimo operacijos – taikos meto užduočių vienetai sustiprins pasienio ruožus ir kartu su pasieniečiais vykdys patruliavimą ir sienos kontrolę.
Greitojo reagavimo pajėgose budinčių karinių vienetų pratybose bus treniruojamasi atsakyti į valstybės sienos pažeidimo, nekonvencinio pobūdžio hibridinės veiklos geležinkelio ruože ir vietinio pobūdžio ginkluoto incidento grėsmes. Planuojama treniruoti Greitojo reagavimo pajėgų sąveiką su Vidaus reikalų ministerijos (VRM) institucijomis, savivaldybe bei vykdyti padalinių ir infrastruktūros objektų perėmimo/perdavimo procedūras.
Pratybų „Perkūno bastionas 2025“ metu bus įgalinti ir karo komendantai, kurie priskirtose savivaldybėse vykdys sąveiką su ginkluotųjų pajėgų vienetais šalyje įvedus mobilizaciją ir karo padėtį. Vyks rezervo šaukimo procedūrų, revizijos procedūrų, karo komendantūrų operacinių planų treniruotės.
Lygiagrečiai pratyboms „Perkūno griausmas 2025“ vyks Lietuvoje iki 2030 metų planuojamos dislokuoti Vokietijos brigados lauko pratybos „Grand Eagle 25“ (liet. Didysis erelis). Jų metu į Lietuvą atvyks apie 2 tūkst. karių iš Vokietijos 37-osios brigados, kurie prisijungs prie šalyje jau esančių karių.
NATO pratybų „Northern Coasts“ (liet. Šiaurės krantai) metu Vokietijos JAV ir Lietuvos laivai patruliuos Baltijos jūroje. Taip pat Jungtinių Amerikos Valstijų kariai vykdys vadaviečių pratybas „Iron Fist“ (liet. Geležinis kumštis), kurių metu sąjungininkų pajėgos persidislokuos iš Lenkijos į Suvalkų koridorių.
Tuo metu pratybų „Steadfast Duel 2025“ (liet. Tvirta dvikova) metu bus siekiama treniruoti NATO valdymo ir pajėgų struktūrų elementus vykdyti atgrasymo ir gynybos operacijas, pagal regioninius planus euroatlantinėje operacinėje aplinkoje, sinchronizavimą tarp regioninių planų ir sąjungininkų nacionalinių planų.
Šie mokymai vyks Rusijai ir Baltarusijai ruošiantis, vykdant ir baigiant pratybas „Zapad“. Lietuvos žvalgybos vertinimu, jose dalyvaus iki 30 tūkst. karių.
Naujausi komentarai