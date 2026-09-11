 Artimiausių dienų orų prognozė

Artimiausių dienų orų prognozė

2026-09-11 17:10 diena.lt inf.

„Ateinančiomis dienomis vyraus ankstyvam rudeniui būdingi orai“, – teigia Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikai.

<span>Artimiausių dienų orų prognozė</span>
Artimiausių dienų orų prognozė / Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ nuotr.

Šeštadienio naktį kai kur truputį palis. Vietomis rūkas. Vėjas silpnas. Žemiausia temperatūra 6–11, vietomis 12–15 laipsnių.

Šeštadienio dieną vietomis trumpai palis.  Vėjas vakarinių krypčių, 4–9 m/s. Aukščiausia temperatūra 16–21 laipsnis.

Sekmadienio naktį vietomis, dieną daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas pietvakarių, pietų, naktį 4–9 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį 6–11, pajūryje 12–15, dieną 16–21 laipsnis.

Pirmadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus.  Vėjas besikeičiančios krypties, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 9–14, pajūryje iki 16, dieną 17–22 laipsniai.

Antradienį vietomis trumpai palis.  Vėjas naktį silpnas, dieną vakarų, pietvakarių, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 8–13, pajūryje iki 15, dieną 17–22 laipsniai. 

Trečiadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus.  Vėjas pietų, pietvakarių, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 9–14, dieną 16–21 laipsnis.

„Remiantis dabartiniais skaičiavimais, kitomis dienomis laikysis panašūs orai“, – teigė sinoptikai.

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