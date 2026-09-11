Artimiausių dienų orų prognozė

Šeštadienio naktį kai kur truputį palis. Vietomis rūkas. Vėjas silpnas. Žemiausia temperatūra 6–11, vietomis 12–15 laipsnių.
Šeštadienio dieną vietomis trumpai palis. Vėjas vakarinių krypčių, 4–9 m/s. Aukščiausia temperatūra 16–21 laipsnis.
Sekmadienio naktį vietomis, dieną daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas pietvakarių, pietų, naktį 4–9 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį 6–11, pajūryje 12–15, dieną 16–21 laipsnis.
Pirmadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus. Vėjas besikeičiančios krypties, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 9–14, pajūryje iki 16, dieną 17–22 laipsniai.
Antradienį vietomis trumpai palis. Vėjas naktį silpnas, dieną vakarų, pietvakarių, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 8–13, pajūryje iki 15, dieną 17–22 laipsniai.
Trečiadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus. Vėjas pietų, pietvakarių, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 9–14, dieną 16–21 laipsnis.
„Remiantis dabartiniais skaičiavimais, kitomis dienomis laikysis panašūs orai“, – teigė sinoptikai.
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