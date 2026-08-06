Audra nusiaubė partizano Jakavonio-Tigro sodybą

Apie nelaimę socialiniame tinkle „Facebook“, – pranešė partizano dukra, Seimo narė Angelė Jakavonytė.
„Gražioje mūsų sodyboje siaubingas vaizdas kaip po karo. Prie partizanų vadų vadavietės neliko nei vieno medžio, net apie 200 metų sodyboje augęs ąžuolas nulaužtas. Nukentėjo ir stogai, vienas automobilis, obelys. Nėra nei elektros, keliai užversti. Nei atvažiuoti, nei išvažiuoti iš Kasčiūnų kaimo neįmanoma. Ačiū Dievui, kad nė vienas Jakavonių šeimos narys nenukentėjo, nes spėjo įbėgti į namą“, – paskelbė A. Jakavonytė.
ELTA primena, kad prieš keletą metų buvo atidaryta partizano J. Jakavonio-Tigro sodyboje Kasčiūnų kaime, Varėnos rajone, rekonstruota jo anksčiau atstatyta Dainavos apygardos partizanų vadavietė.
1945-ųjų metų rudenį partizanas J. Jakavonis-Tigras kartu su kitais partizanais tėvų sodyboje įrengė Merkio rinktinės partizanų štabo vadavietę, 1945–1946 m. drauge su Merkio rinktinės vadu Adolfu Ramanausku-Vanagu joje kurį laiką slapstėsi bei dirbo Pietų Lietuvos partizanų vadas Juozas Vitkus-Kazimieraitis.
(be temos)
(be temos)
(be temos)