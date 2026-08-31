Audra pripažinta avarija: nukentėjusiems vartotojams turi svarbią žinią

Tai leis „Energijos skirstymo operatoriui“ (ESO) mokėti kompensacijas nuo audros sukeltų elektros sutrikimų nukentėjusiems vartotojams.
„Ši audra buvo išskirtinio masto, jos padariniai elektros tiekimui buvo juntami visoje Lietuvoje. Todėl sprendimas pripažinti šį įvykį avarija pirmiausia svarbus vartotojams – tai sudaro sąlygas tiems, kurie dėl audros elektros neturėjo ilgiau nei 72 valandas, gauti kompensacijas. Kartu pradėtas tyrimas leis įvertinti ESO pasirengimą ir veiksmus audros metu bei nustatyti, ką galima padaryti, kad ateityje tokių ekstremalių gamtos reiškinių poveikis vartotojams būtų kuo mažesnis“, ‒ panešime sakė VERT pirmininkas Renatas Pocius.
Pasak rinkos reguliuotojo, avarija, kai elektros tiekimas nutrūko dėl gamtos reiškinių, apėmė visą Lietuvos žemyninę teritoriją. Jos trukmė ir vieta svarbūs vertinant, kokie maksimalūs elektros atkūrimo terminai ir kompensavimas taikomi vartotojams – jei elektros tiekimo atstatymas užtrunka ilgiau nei 72 valandas, vartotojai turi teisę kreiptis į operatorių dėl kompensacijos.
Be to, VERT nutarė pradėti tyrimą dėl audros sukeltos elektros tiekimo avarijos: bus vertinamas ESO pasirengimas, veiksmai jos metu ir šalinant audros padarinius, taip pat darbų organizavimas, komunikacija su vartotojais.
Tyrimo metu bus siekiama ne tik nustatyti įvykio priežastis ir įvertinti ESO veiksmus, bet ir numatyti, kokios priemonės ateityje galėtų sumažinti panašių ekstremalių gamtos reiškinių poveikį vartotojams.
Be šių kompensacijų, ESO dar atlygins ir žalą vartotojams už tiesiogiai patirtus nuostolius – išmokų, kurios bus mokamos supaprastinta tvarka, sieks iki 220 eurų: už sugedusį maistą – iki 60 eurų, už generatoriaus įsigijimą ar nuomą – iki 40 eurų per parą, už kuro generatoriui išlaidas – iki 90 eurų, už apgyvendinimo išlaidas, kai žmonėms buvo būtina laikinai apsistoti kitur – iki 60 eurų.
Praėjus daugiau nei savaitei po audros pirmadienį elektros tiekimas jau atkurtas 90 proc. nukentėjusių klientų, o jos vis dar neturint 17 tūkst. vartotojų.
ESO vadovas Renaldas Radvila pirmadienį sakė, kad ankstesnį elektros atstatymo terminą – rugpjūčio 29-ąją – reikėjo nukelti dėl žalos masto bei pažeidimų. Dabar visiems vartotojams elektros tiekimą žadama atkurti iki rugsėjo 3 dienos, ketvirtadienio.
ESO vadovo teigimu, gyventojai jau gali teikti prašymus dėl kompensacijų. Tikėtina, kad jų suma sieks milijoninę sumą.
2024 metų liepą Lietuvą nusiaubus mažesnei audrai ESO klientams buvo išmokėta apie 2,9 mln. eurų.
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