Baigėsi „Interflex“ misija, Lietuvos instruktoriai padėjo paruošti 60 tūkst. Ukrainos karių

Kaip praneša kariuomenė, tarptautinės misijos metu Lietuvos kariuomenės mokymo pajėgų kariai kartu su instruktoriais iš Australijos, Jungtinės Karalystės, Kosovo, Nyderlandų Karalystės, Suomijos, Švedijos ir kitų NATO valstybių bei partnerių vedė Ukrainos kariams skyriaus vado kovos kursą.
Jo tikslas – parengti skyriaus vadus, gebančius vadovauti padaliniams vykdant puolimo ir gynybos veiksmus apgyvendintose vietovėse, miškuose bei tranšėjose.
Pasak kariuomenės, mokymų metu buvo siekiama sudaryti kuo realesnėms mūšio sąlygoms artimą aplinką, kad jaunesnieji vadai ugdytų gebėjimą greitai priimti sprendimus ir efektyviai veikti sudėtingose situacijose.
„Didelis dėmesys skirtas veiksmams reaguojant į bepiločių orlaivių keliamas grėsmes, taip pat pirmosios medicinos pagalbos teikimui mūšio lauke patyrus įvairių sužeidimų. Į mokymo programą buvo integruotos ir naujausios Ukrainoje vykstančio karo pamokos, kuriomis dalijosi kovinės patirties turintys Ukrainos instruktoriai“, – rašoma pranešime.
„Interflex“ – Jungtinės Karalystės vadovaujama tarptautinė karinio mokymo misija, skirta Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kariams rengti.
Kariuomenės teigimu, Lietuvos instruktoriai prie šios iniciatyvos prisijungė 2022 metų rudenį ir iki misijos pabaigos šių metų birželį nuosekliai prisidėjo prie 60 tūkst. Ukrainos karių parengimo.
Jie vedė bazinio kario rengimo, bazinio kario rengimo instruktoriaus bei skyriaus vado kovos kursus.
„Taip Lietuvos kariai reikšmingai prisidėjo prie sąjungininkų pastangų stiprinti Ukrainos gynybinius pajėgumus ir Europos saugumą“, – teigia kariuomenė.