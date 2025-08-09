 Baltarusijos opozicija mini penktąsias masinių protestų metines

2025-08-09 08:07
BNS inf.

Lietuvoje gyvenantys baltarusiai šeštadienį Vilniuje rengia penktųjų masinių protestų metinių minėjimą.

„2020 metais baltarusiai visoje šalyje sukilo prieš Lukašenkos režimą. Mes susivienijome prieš smurtą, neteisybę ir melą. Nežinojome, kas mūsų laukia, bet žinojome tikrai – taip gyventi nebegalima“, – teigiama baltarusių opozicijos lyderės Sviatlanos Cichanouskajos biuro pranešime.

Anot jo, nepaisant režimo represijų, „baltarusiai nesustoja ir nepasiduoda“.

Šiomis dienomis vyksta piketai prie Baltarusijos ambasados Vilniuje, atidaryta paroda „Baltarusiai. Gudai. Belarusians. 2020–2025“.

Šeštadienį rengiamas dviračių žygis pagerbti masinių protestų dalyvius. Žygis prasidės prie Baltarusijos ambasados ir finišuos Lukiškių aikštėje.

Vidurdienį čia vyks mitingas, o po jo suplanuotos eitynės iki Baltarusijos ambasados. Ten bus uždegtos žvakutės.

Minėjimo dalyviai raginami apsirengti baltai raudonais drabužiais – istorinės baltarusių vėliavos spalvomis.

2020 metų rugpjūčio pradžioje Baltarusijoje įvykus prezidento rinkimams ir jų nugalėtoju vėl pasiskelbus Aliaksandrui Lukašenkai, šalyje kilo šimtatūkstantiniai protestai, į juos valdžia atsakė susidorojimu. Dėl to Baltarusijai buvo paskelbtos Vakarų sankcijos.

Per represijas sulaikyta apie 65 tūkst. žmonių, pagrindiniai opozicijos veikėjai įkalinti arba pabėgo iš šalies.

70-metis A. Lukašenka, valdantis nuo 1994 metų, taip užsitikrino septintąją kadenciją iš eilės.

Migracijos departamento duomenimis, Lietuvoje leidimą gyventi turi apie 52 tūkst. Baltarusijos piliečių. 

