Bažnyčią krečiant dviejų kunigų pedofilijos skandalui – griežtas reikalavimas

Kreipimosi iniciatorius Lietuvos jaunimo centro direktorius Martynas Norbutas pabrėžė, kad baudžiamosios bylos gali nustatyti konkrečių žmonių teisinę atsakomybę, tačiau jos savaime neatsakys į visus klausimus apie Bažnyčios institucijų veikimą.
„Jeigu išnaudojimas tęsėsi daugiau nei du dešimtmečius, nebegalime apsiriboti vien klausimu, ar konkretus žmogus yra kaltas. Turime klausti, kodėl tiek metų nesuveikė vaikų apsaugos mechanizmai, kokie signalai galėjo būti nepastebėti ir ar institucijos reakcija buvo pakankama. Į šiuos klausimus gali patikimai atsakyti tik nuo Bažnyčios hierarchijos tiesioginės įtakos atsietas nepriklausomas tyrimas“, – sakė M. Norbutas.
Dar 2023 metais visuomenininkai kreipėsi į Lietuvos vyskupus, ragindami sudaryti nepriklausomą ekspertų komisiją seksualinio išnaudojimo ir piktnaudžiavimo dvasine valdžia atvejams tirti. Praėjus trejiems metams tokia komisija Lietuvoje vis dar nesudaryta.
„Treji metai laukimo yra per daug. Dar daugiau laukti būtų nepriimtina. Nepriklausomas tyrimas nėra puolimas prieš Bažnyčią ar tikinčiuosius. Priešingai – tai galimybė išgirsti nukentėjusiuosius, įvardyti institucines nesėkmes ir padaryti viską, kad jos nepasikartotų“, – teigė kreipimosi iniciatorius.
Peticijos.lt prieinamą kreipimąsi jau pasirašė Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkė Ieva Budraitė. Ji pabrėžė, kad iš didelę moralinę ir visuomeninę įtaką turinčios institucijos pagrįstai tikimasi aukščiausių skaidrumo standartų.
„Vaikų saugumas ir nukentėjusiųjų teisė būti išgirstiems negali priklausyti nuo institucijos noro bei gebėjimo tirti pačią save. Moralinis autoritetas neapginamas tyla – jis atkuriamas tiesa, atsakomybe ir konkrečiais veiksmais. Nepriklausoma komisija būtų svarbi ne tik aukoms ir visuomenei, bet ir pačiai tikinčiųjų bendruomenei“, – sakė I. Budraitė.
Lietuvos Vyskupų Konferencija yra patvirtinusi elgesio su nepilnamečiais ir reagavimo į galimą išnaudojimą gaires. Tačiau, kreipimosi autorių vertinimu, vidinės kanoninės procedūros negali pakeisti plataus masto nepriklausomo tyrimo, galinčio įvertinti ne tik pavienius atvejus, bet ir institucijos kultūrą, sprendimų priėmimo praktiką, reakciją į pranešimus bei galimas sistemines išnaudojimo prielaidas.
Siūloma, kad komisijoje dirbtų teisininkai, psichologai, psichiatrai, kriminologai, sociologai, vaikų apsaugos, žmogaus teisių ir archyvų specialistai, Bažnyčios istorikai bei darbo su seksualinį smurtą patyrusiais žmonėmis profesionalai. Komisijai turėtų vadovauti su Bažnyčios institucine struktūra nesusijęs ir visuomenės pasitikėjimą turintis ekspertas.
Pasirašiusieji kreipimąsi ragina Lietuvos vyskupus:
– Nedelsiant inicijuoti nepriklausomos komisijos sudarymą.
– Užtikrinti visišką jos nepriklausomumą nuo Bažnyčios hierarchinės struktūros.
– Suteikti komisijai prieigą prie tyrimui reikalingų dokumentų ir archyvų, laikantis teisės aktų bei saugant nukentėjusiųjų privatumą.
– Sudaryti saugias sąlygas galimą išnaudojimą patyrusiems žmonėms būti išgirstiems.
– Viešai paskelbti tyrimo rezultatus ir rekomendacijas, nepažeidžiant nukentėjusiųjų teisių.
– Įgyvendinti komisijos rekomendacijas ir sukurti nepriklausomai prižiūrimą seksualinio išnaudojimo prevencijos bei pagalbos nukentėjusiesiems sistemą.
Kreipimesi primenama, kad plataus masto nepriklausomi seksualinio išnaudojimo Bažnyčioje tyrimai jau buvo atlikti Prancūzijoje, Portugalijoje, Vokietijoje ir Ispanijoje. Jie vertino ne tik pavienius nusikaltimus, bet ir dešimtmečius apimančią institucijų reakciją, galimas sistemines klaidas, aukoms buvo suteikta galimybė kalbėti.
Rugpjūčio 10 d. Generalinė prokuratūra pranešė, kad teismui perduota byla, kurioje Vilniaus arkivyskupijoje dirbusiam kunigui pareikšti kaltinimai dėl 34 nusikalstamos veikos epizodų. Tyrimo duomenimis, galimos nusikalstamos veikos galėjo būti vykdomos 23 metus – nuo 2002 metų iki 2025 metų birželio. Nukentėjusiaisiais pripažinta 11 asmenų, kurie tuo metu buvo nuo 12 iki 18 metų amžiaus.
Birželį teismui perduota ir kita byla, kurioje dar vienas Vilniaus arkivyskupijoje dirbęs kunigas kaltinamas disponavimu pornografinio turinio medžiaga, kurioje vaizduojami vaikai. Abu dvasininkai yra nušalinti nuo pareigų. Teisinį kaltinimų vertinimą atliks teismas.
Su visu kreipimosi tekstu susipažinti ir jį pasirašyti galima čia: https://peticijos.lt/P-88255.
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