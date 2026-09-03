Bažnyčios bendruomenę pasiekė skaudi žinia

Apie tai bažnyčia pranešė feisbuke.
„Daugelį metų Janas buvo mūsų bažnyčios dalis. Savo nuoširdžia ir pavyzdinga tarnyste jis paliko gilų pėdsaką parapijos gyvenime. Tai buvo žmogus, kuriam rūpėjo bažnyčia, jos tvarka, žmonės ir Dievo namai.
Jo gerumą, nuoširdumą ir visus metus, kuriuos jis atidavė tarnystei, prisiminsime su dėkingumu ir pagarba.
Šiandien jau nebegalime jam pasakyti „ačiū“ gyvai. Galime tik maldoje palydėti Janą į amžinybę ir patikėti jo sielą Viešpačiui.
Ilsėkis ramybėje, Janai.
Tegul Viešpaties šviesa lydi Janą amžinybėje“, – rašė bažnyčia.
Janas bus laidojamas šiandien, rugsėjo 3 d. 15 val. prasidės gedulingos Šv. Mišios. Po Šv. Mišių – procesija į Kalesninkų kapines, kuriose Janas atguls amžinojo poilsio.
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